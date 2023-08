Arrestan al sospechoso del asesinato de, María González, una niña abusada y estrangulada en Texas

PASADENA, Texas (AP) - Un hombre sospechoso de agredir sexualmente y matar a una niña de 11 años antes de esconder su cuerpo debajo de la cama en el apartamento de su familia en los suburbios de Houston ha sido arrestado, dijo la policía el sábado.

Juan Carlos García-Rodríguez, de 18 años, fue identificado el viernes como persona de interés. El Departamento de Policía de Pasadena dijo en un comunicado el sábado que desde entonces, los investigadores fueron capaces de obtener pruebas adicionales que lo vinculan a la muerte de María González, y lo detuvieron en Shreveport, Louisiana.

La policía dijo que el sospechoso será acusado de asesinato capital y está a la espera de ser extraditado a Texas.

Según KHOU-TV, el jefe de policía de Pasadena, Josh Bruegger, dijo que los investigadores entrevistaron y recogieron ADN de Gracia-Rodríguez el día que se encontró el cuerpo de María González, pero dijo que no estaba en su radar en ese momento.

La familia González emitió un comunicado agradeciendo a la policía de Pasadena y Luisiana por arrestar al sospechoso.

“Que le caiga todo el peso de la ley por lo que le ha hecho a mi hija”, dice el comunicado.

La policía ha dicho que María González estaba sola en casa el pasado sábado por la mañana cuando alguien llamó a la puerta. La niña envió un mensaje de texto a su padre, Carmelo González, que acababa de irse a trabajar. Él dijo a KHOU que le dijo a su hija que no abriera la puerta. María González dijo que no lo haría y que se quedaría en su cama. Pero no contestó a sus siguientes llamadas.

Por esta razón, Carmelo González pidió a su hermano y a su cuñada, que viven en el mismo complejo de apartamentos, que fueran a ver cómo estaba su hija, según informó la policía el martes. Cuando entraron, encontraron la puerta abierta y cosas fuera de lugar. Pero no la encontraron.

Cuando Carmelo González regresó a casa, registró el apartamento y encontró a su hija debajo de la cama, envuelta en una bolsa de basura y metida en un cesto de la ropa sucia. La policía dijo que la niña había sido estrangulada hasta la muerte y agredida sexualmente.