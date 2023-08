El doloroso mensaje del cantante Luis Ángel ‘El Flaco’ tras la muerte de su hija

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante de regional mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’ compartió un conmovedor mensaje luego de que su hija María Fernanda se ahogase en una playa en Sinaloa, México, esta semana.

A través de una transmisión en directo en Facebook, Luis Ángel ‘El Flaco’ publicó un desgarrador mensaje para concientizar a los jóvenes cuando asisten a fiestas y que la misma desgracia no le ocurra a otras personas.

Buenas noches a todos Posted by Luis Angel “El Flaco” on Tuesday, August 15, 2023

“Jóvenes, muchachos que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, cuídense. No saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión, sin pensar las cosas, tal vez, no sé cómo llamarlo. Dejan un vacío bien cabr…”, expresó entre lágrimas el exvocalista de Los Recoditos.

Comentó que obviamente él también fue joven y sentía en aquel entonces que la vida no terminaría, pero tuvo la suerte de salir bien librado de “esas malas decisiones”, a diferencia de su querida hija de 21 años.

“La vida me dio más oportunidades y aquí sigo, pero no es así con todos. Mi hija no tuvo otra oportunidad, para mi hija no fue solo un susto. Mi hija se fue y me dejó un vacío bien cab… aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo qué está pasando”.

También instó a los padres a cuidar bien de sus hijos, aunque estos se enfaden. “Nos falta esa fuerza para estar presentes. Está cabr… esto que les estoy diciendo. Muchachos cuídense, la fiesta es chingona y a todos nos gusta, pero tengan conciencia”.

