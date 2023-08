Final de la Leagues Cup 2023: Inter Miami vs Nashville SC ¿cuándo se juega y dónde verla?

La edición 2023 de la Leagues Cup ha culminado su fase semifinal, dejando a los equipos Inter Miami y Nashville SC como los valientes finalistas. El cierre de esta electrizante etapa tuvo lugar el pasado martes 15 de agosto, marcando así el camino hacia el esperado enfrentamiento definitivo.

Con la emocionante final a la vuelta de la esquina, la Leagues Cup 2023 está lista para ofrecer a los apasionados aficionados un emocionante espectáculo en su búsqueda por coronar a un nuevo campeón.

Cabe recordar que en la edición anterior, el Club León de la Liga MX se adjudicó el título al superar al Seattle Sounders en el año 2021, dejando la expectativa en lo alto para conocer quién será el próximo en alzarse con la corona.

Final Leagues Cup 2023: ¿dónde se juega?

La espera ha llegado a su fin, ya que el escenario para la gran final está listo. La cita tendrá lugar en el impresionante Geodis Park, ubicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

¿Cuándo es la Final de Leagues Cup 2023?

Los ansiosos aficionados podrán presenciar este emocionante enfrentamiento del Inter Miami vs Nashville SC el próximo sábado 19 de agosto a las 9:00 p.m. (ET), mientras que el duelo por el tercer lugar entre Monterrey y Philadelphia Union está programado para las 6:00 p.m. (ET) el mismo día.

¿Dónde ver la Final de Leagues Cup 2023 online?

Para aquellos que ansían ser testigos de este emocionante desenlace, la transmisión en vivo estará disponible a través de la plataforma de streaming Apple TV, brindando a los espectadores la oportunidad de vivir cada momento de la gran Final y el cierre emocionante de la Leagues Cup 2023.

El camino del Inter Miami a la Final de la Leagues Cup 2023

El transitar del Inter Miami hacia la final ha estado marcado por destacadas actuaciones y valientes esfuerzos. Con figuras de renombre como Lionel Messi y Sergio Busquets en sus filas, el equipo ha demostrado su calidad en cada etapa del torneo.

El debut de Jordi Alba, que se sumó más adelante al equipo, no pasó desapercibido, ya que contribuyó con un gol en las semifinales. Aunque han mantenido un paso invicto, su recorrido no ha sido exento de desafíos.

Superaron a Cruz Azul y Atlanta United en la fase de grupos, luego se impusieron en un emocionante derbi contra Orlando City en los Dieciseisavos de Final. La dramática victoria en penales contra FC Dallas en Octavos de Final resaltó su determinación.

No obstante, su solidez se puso de manifiesto al lograr una contundente victoria por 4-0 sobre Charlotte en los Cuartos de Final, y aunque concedieron un gol en las Semifinales ante Philadelphia Union, su determinación los llevó a asegurar su lugar tanto en la Final de la Leagues Cup 2023 como en la próxima Concacaf Champions Cup.

Así se ganó el Nashville SC el boleto a la Final de la Leagues Cup 2023

El trayecto de Nashville SC hacia la final ha sido igualmente emocionante y lleno de giros. Bajo la dirección del técnico inglés Gary Smith, el equipo enfrentó desafíos significativos en su camino hacia la cima.

A pesar de una derrota en la fase de grupos contra Toluca, lograron avanzar a través de desafiantes desempates en Decimosexto y Octavos de Final contra FC Cincinnati y América, respectivamente.

Una espectacular victoria por 5-0 sobre Minnesota United en los Cuartos de Final les brindó la oportunidad de enfrentarse a Monterrey en las semifinales, donde su tenacidad y habilidad quedaron demostradas en un enfrentamiento intenso que culminó en una victoria por 2-0.

