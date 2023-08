El sorprendente gesto que tuvo Luis Miguel con alguien del público

(TELEMUNDO GRAY NEWS) - La esperada gira de Luis Miguel continúa siendo un éxito y muchas escenas se han hecho virales en redes sociales. En esta ocasión, el encantador gesto que el artista tuvo con alguien en el público llamó la atención de los usuarios.

Durante una reciente presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su Luis Miguel Tour 2023, el cantante de 53 años detuvo el show para bajar del escenario y saludar a una fanática muy especial que estaba en primera fila.

Siempre con gestos tan únicos! Se baja del escenario para saludar a la señora Mirtha Legrand, y entregarle rosas.

Te amamos @lmxlm #LuisMiguel pic.twitter.com/owzlViJdgX — Euge Cabral (@EugeCabral) August 16, 2023

La afortunada fue la presentadora argentina Mirtha Legrand, de 96 años, a quien Luis Miguel saludó afectuosamente, según reseñó el diario El Universal.

El suceso significó la primera vez en la que “El Sol de México” pausó su concierto para saludar a alguien, que en este caso fue Mirtha Legrand, una de las presentadoras televisivas más prestigiosas de Argentina.

“Un show espectacular de dos horas y media cantando sin parar”, contó Mirtha Legrand al medio local TN. “Había más de 20 mil personas... Impresionante”, exclamó.

🎶Luis Miguel se encuentra en la recta final de su estadía en la Argentina, donde ya realizó 8 de los 10 shows programados en el Movistar Arena



❗️Durante el espectáculo de este martes por la noche, el cantante protagonizó un especial momento junto a Mirtha Legrand. pic.twitter.com/APLt14GhDX — RLC Noticias (@rlcnoticias) August 16, 2023

La presentadora había recibido una invitación de Luis Miguel para asistir al concierto, por lo que no dudó en acudir. En el sitio, el artista la besó y le regaló una rosa blanca ante la algarabía de la multitud.

“Yo ya me estaba yendo porque me dijeron que me convenía salir antes por la cantidad de gente. Y hay que estar con cuidado, estoy con custodios... Entonces me dicen: ‘Vuelva, vuelva’... Me dio una rosa blanca y me dio tres besos”, expresó a TN.

La presentadora también reveló qué le dijo Luis Miguel al oído en ese momento: “Me dijo ‘muchas gracias por haber venido’ y le dije ‘eres un genio por cómo cantas, cada día mejor... Paseas de un lado para el otro en el escenario’”.

A su vez, agregó: “Tiene una voz hermosa, fantástica. Es mentira lo que dicen de un doble, es él. Lo vi un poco cambiado, pero es él mismo. Yo lo vi igual que siempre. Lo vi espléndido y joven, más flaco, muy bien de figura”.

