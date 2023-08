Renuncia una agente policial hispana luego de que la acusaran de DUI

COOKEVILLE, Tennessee (Telemundo Nashville) — Una agente de la Oficina del Alguacil del Condado de Putnam, ubicado entre Nashville y Knoxville, en Tennessee, renunció a su cargo luego de que fuera acusada de conducir bajo la influencia del alcochol u otras sustancias (DUI).

La Patrulla de Carreteras de Tennessee notificó al Alguacil del Condado de Putnam la madrugada del pasado 17 de julio que la oficial Mia Godínez chocó su vehículo personal y tuvo que ser llevada al hospital Cookeville Regional Medical Center por sus heridas y luego fue dada de alta, según un comunicado de prensa.

Godínez fue acusada de DUI después de salir del hospital. La oficial renunció después a su puesto en la Oficina del Alguacil.

“Pese a que me reconforta que las heridas no amenazaron la vida de la oficial Godínez, me entristece su comportamiento y lo que luego desencadenó”, dijo el alguacil Eddie Farris en el comunicado de prensa. “La oficial Godínez había sido una buena oficial y contribuyó durante su servicio”.

Godínez había trababajado en la Oficina del Alguacil del Condado de Putnam desde el 5 de agosto de 2022.

