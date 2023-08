Eliminados de Los 50: entre estrategias, traiciones y lágrimas, se despiden 3 participantes más. ¡Restan 25!

Los nuevos eliminados de Los 50 se despiden de la oportunidad de conseguir el premio de $350,000 dólares. Esta semana, 3 famosos más se despidieron del reality show de Telemundo, donde inicialmente competían 50 famosos por conservar su lugar en la gran hacienda Zotoluca, que se encuentra ubicada en Hidalgo, México.

Hasta ahora, tras casi 4 semanas de transmisión del reality de famosos Telemundo, 24 participantes de Los 50 han salido de la competición luego de que sus compañeros votaran en cada uno de los desafíos propuestos por El León. Además, cabe destacar que una concursante fue expulsada tras protagonizar una pelea a golpes.

Esto significa que ahora hay 25 participantes menos en el reality Los 50, quienes siguen en la ardua competencia, creando estrategias y superando los obstáculos para alcanzar el jugoso premio.

Beta Mejía fue eliminado de los 50 el pasado jueves: se despidió entre lágrimas

Jonathan Betancourt, reconocido como Beta Mejía, influencer creador de contenido, comediante y deportista colombiano, sufrió su salida del reality Los 50 en la noche del jueves durante la octava ronda de votaciones.

Esta eliminación de Los 50 dejó a todos sorprendidos e impactados, Beta Mejía fue excluido de la competencia por la mínima diferencia de un solo voto, mientras que su compatriota Sebastián Caicedo obtuvo el respaldo de sus compañeros.

Al respecto, Beta Mejía compartió sus sentimientos: “Me retiro con satisfacción porque aquellos que me conocieron, conocieron mi autenticidad. Me embarga cierta melancolía debido a la cálida acogida que todos me brindaron, tal y como soy”, expresó el colombiano al concluir su participación en el programa de Telemundo.

Eliminación de los 50 del lunes 14 de agosto: dos participantes más abandonan el reality

Con nerviosismo palpable y tratando de adivinar quiénes serían votados por sus compañeros, los siete nominados: Isa Castro, Kim Shantal, Sebastián Caicedo, Macki González, Luis “Potro” Caballero, Juan Pablo Llanos y Douglas Castillo, ocuparon sus respectivos asientos en la sala para conocer a los eliminados de Los 50.

El León enumeró uno a uno los votos obtenidos: Isa y Kim empataron con 19 puntos y fueron las primeras en recobrar la confianza.

“Nadie votó para salvarte”, dijo El León antes de revelar que el primer eliminado era Sebastián Caicedo, quien demostró conformidad por su salida en esta etapa del reality show de Telemundo.

Macki González de México fue rescatada con 18 votos y, a continuación, el León comunicó que Douglas también podría permanecer en la hacienda al menos por unos día más.

Con 15 votos, Luis “Potro” Caballero recibió lo suficiente para salvarse de la eliminación, siendo Juan Pablo Llanos el siguiente en ser eliminado de Los 50.

Por tanto, la noche de eliminación de Los 50 del lunes, arrojó una mayor claridad sobre las estrategias que llevaron a Sebastián Caicedo y Juan Pablo Llanos a despedirse del reality de famosos Telemundo.

Las traicioneras votaciones en Los 50: ¡Esto fue lo que pasó!

A pesar de haber recibido 15 votos y asegurar su salvación en el reality Los 50, Luis “Potro” Caballero dijo: “Me traicionaron, me aplicaron la ‘Betinha’. Me siento traicionado de manera literal”. El exconcursante de ‘Acapulco Shore’ manifestó sentirse traicionado, ya que creía tener una buena relación con todos, pero los puntos recibidos no respaldaron esa percepción.

Sin duda alguna, el reality show Los 50 de Telemundo ha logrado alcanzar un nivel de intensidad que no deja a nadie sin reacción, y los seguidores esperan con ansias descubrir qué personalidades lograrán mantenerse en la competencia y cuáles se verán obligadas a abandonar sus aspiraciones por el premio.

Si te gustan las competencias, las alianzas y el drama, no te pierdas los capítulos de Los 50 de lunes a viernes a las 7PM/6C, en una exclusiva transmisión por Telemundo.

Quizás podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.