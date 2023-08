Acusan a un padre de matar a un conductor que atropelló mortalmente a su hijo

TIMBERLAKE, N.C. (AP) - Un padre de Carolina del Norte ha sido acusado después de disparar fatalmente a un conductor que atropelló y mató a su hijo adolescente en una carretera el lunes, dijo un sheriff.

El joven de 17 años murió mientras la familia de tres caminaba a casa después de quedarse sin gasolina alrededor de las 6:30 de la mañana, dijo a los medios de comunicación el sheriff del condado de Person, Jason Wilborn. El conductor del camión se detuvo y llamó al 911 poco después del accidente, que ocurrió cerca de Timberlake.

El padre del adolescente, Chad Woods, sacó entonces una pistola y disparó al conductor, que fue identificado como Jeffery McKay, dijo la oficina del sheriff. Después del tiroteo, Woods cogió el vehículo del conductor y condujo hasta su casa, dijeron las autoridades. Los medios de comunicación informan de que McKay conducía un vehículo del Departamento de Correccionales para Adultos de Carolina del Norte.

Woods fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado y robo de un vehículo de motor, dijo la oficina del sheriff. Woods deberá comparecer ante el tribunal el 21 de agosto. No estaba claro de inmediato si tiene un abogado, dijeron funcionarios de la corte.

“Es la primera vez. He atropellado a gente y he asistido a tiroteos, pero nunca me había ocurrido esto al mismo tiempo. Es una situación triste para todas las familias”, dijo el sargento Kevin Morris, de la oficina del sheriff, a WTVD-TV.

