Bebé decapitado en el parto: funeraria que lo recibió enteró primero a la familia, no el hospital

RIVERDALE, Georgia (Telemundo Atlanta) — El gerente de la funeraria que recibió al niño que, según alega una demanda, murió decapitado mientras la madre estaba en labores de parto sabía que “algo no andaba bien” al ver el cuerpo en esa condición, por lo que llamó a los familiares quienes al parecer no estaban al tanto de la forma en que murió el pequeño.

“Tenía un sentido de urgencia de decir ‘Oigan, esto no está bien, esto no está bien’. Nunca he visto algo así”, dijo Sylvania Watkins de la funeraria Willie A. Watkins, en Riverdale, una ciudad en el sur del área metropolitana de Atlanta.

A Watkins le pareció peculiar que un hospital enviara el cuerpo de un bebé decapitado, dijo en una entrevista con nuestra estación de televisión hermana Atlanta News First.

Dijo que lo primero que hizo fue llamar a los familiares del bebé.

Al hablar con la abuela, Watkins inmediatamente supo que la familia no sabía que la cabeza del bebé había sido desprendida de su cuerpo.

“Ellos no sabían. Ellos no sabían”, repitió. “Y ver el dolor y la angustia de ver lo que pasó, tu corazón está con ellos”.

Bebé decapitado en el parto: acciones desencadenadas

Cuando anunciaron la demanda en contra del hospital Southern Regional Medical Center, los abogados de la familia también dijeron que la familia supo del estado del bebé por parte de la funeraria, no del hospital.

Watkins después llamó a la Oficina Forense del Condado de Clayton —donde se encuentran tanto el hospital como la funeraria— y este despacho envió un investigador a la funeraria para comenzar a determinar qué pasó durante y después del parto.

“No recuerdo si alguna vez recibimos una llamada de una funeraria diciendo que necesitamos reportar este tipo de muerte”, dijo Brian Byars, director de la Oficina Forense del Condado de Clayton.

Byars dijo que notificó del incidente a la Junta Médica Compuesta de Georgia y solicitó investigar la actuación de tres médicos. Esta junta se encarga de otorgar licencias y de investigar a doctores.

El forense también solicitó la asistencia de la Secretaría de Estado de Georgia, que regula a enfermeros en el estado.

Además, el Departamento de Policía del Condado de Clayton y el Buró de Investigación de Georgia participan en la investigación.

Bebé decapitado en el parto: hospital niega esa causa de muerte

El hospital Southern Regional Medical Center dijo en un comunicado que sí reportaron la muerte del bebé al forense y que cooperan con todas las investigaciones.

El hospital dijo que el bebé murió en el útero de la madre antes del parto, y el doctor al que mencionan en la demanda “nunca ha sido un empleado del hospital”.

