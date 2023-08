Captan momento cuando a Karol G se le abre el short en pleno concierto

(TELEMUNDO ATLANTA). La popular cantante colombiana Karol G casi enseña de más en un reciente concierto cuando se le desbotonó el short durante su presentación.

El peculiar episodio ocurrió cuando la cantautora de 32 años efectuaba su vibrante primer espectáculo en el estadio Allegiant, en Las Vegas, como parte de su nueva gira ‘Mañana será bonito’.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, Karol estaba cantando y bailando en la tarima cuando, de repente, el short pareció desabotonarse y se abrió ante la mirada sorpresiva del público.

Sin embargo, Karol G logró resolver el percance y mantener el show en marcha, así que el momento solo quedó como una escena jocosa para el recuerdo.

Esta semana, la cantautora estrenó la canción ‘Mi ex tenía razón’, con la que le estaría enviando un mensaje a su expareja, el reguetonero Anuel AA. Además, le sirvió para rendir homenaje a la fallecida ídolo del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

“Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour… qué momento tan especial… 2 cosas tan importantes para mí pasando al mismo tiempo”, expresó Karol G en una publicación en Instagram.

A su vez, agregó: “Esta canción es mi bebé. Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo”.

El tema de Karol G habla de un ex y una nueva pareja. Aunque no menciona su nombre, todos sus fanáticos saben que estaría dirigido a su ex, el trapero puertorriqueño Anuel, y al actual novio, el cantante colombiano Feid.

“Mi ex tenía razón/ Dijo que no iba a encontrar a uno como él/ Y me llegó uno mejor/ Que me trata mejor/ Mi ex tenía razón/ Cuando dijo que nadie me lo hará como él/ ¿Pa’ qué le digo que no? / Si me lo hace mejor”, entona Karol G.

