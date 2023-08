Karol G rinde homenaje a Selena y le envía mensaje a Anuel en nueva canción

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante colombiana Karol G estrenó una canción titulada ‘Mi ex tenía razón’, con la que le estaría enviando un mensaje a su expareja, el reguetonero Anuel AA. Además, le sirvió para rendir homenaje a la fallecida ídolo del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

“Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour… qué momento tan especial… 2 cosas tan importantes para mí pasando al mismo tiempo”, expresó Karol G en una publicación en Instagram.

A su vez, agregó: “Esta canción es mi bebé. Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo”.

El tema de Karol G habla de un ex y una nueva pareja. Aunque no menciona su nombre, todos sus fanáticos saben que estaría dirigido a su ex, el trapero puertorriqueño Anuel, y al actual novio, el cantante colombiano Feid.

“Contigo los días de playa me dan más calor/Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor/Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía/Me pusiste a latir donde ya no me latía/ A ti sí te creo cuando me dices: ‘Mi amor’”, entona Karol G.

En el sencillo también dice: “Mi ex tenía razón/ Dijo que no iba a encontrar a uno como él/ Y me llegó uno mejor/ Que me trata mejor/ Mi ex tenía razón/ Cuando dijo que nadie me lo hará como él/ ¿Pa’ qué le digo que no? / Si me lo hace mejor”.

En otro verso, la colombiana hizo una mención a la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, al cantar: “Y soy un maquinón, pero me tenían empty/ Me sentía fea como Betty/ Y ahora estoy pretty”.

