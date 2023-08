Texas está luchando contra una indemnización por guardia de prision obligada a permanecer en su puesto con dolores de parto

ABILENE, Texas (TEXAS TRIBUNE) - En una cálida noche de noviembre, Salia Issa acababa de empezar su turno como funcionaria de prisiones en Abilene cuando sintió el intenso dolor de lo que creyó que era una contracción.

Embarazada de siete meses, Issa no tardó en avisar a sus supervisores. Les dijo que necesitaba ir al hospital, pero sabía que la política de la prisión no le permitía abandonar su puesto hasta que alguien pudiera sustituirla.

Nadie acudió durante horas.

Issa siguió pidiendo ayuda, pero su supervisor se la negó en repetidas ocasiones, incluso diciéndole que mentía, según una demanda federal presentada contra el Departamento de Justicia Penal de Texas y funcionarios de prisiones.

“Tú sólo quieres irte a casa”, le dijo supuestamente el supervisor.

Finalmente, dos horas y media después de que empezara el dolor, la futura madre dijo que se le permitía salir de la Unidad de Middleton. Tan rápido como se lo permitió el dolor, Issa condujo hasta un hospital cercano, donde los médicos la llevaron a urgencias al no poder detectar latidos fetales. El bebé nació muerto.

Según la demanda, si Issa hubiera llegado antes al hospital, el bebé habría sobrevivido.

Casi un año después, Issa y su marido, Fiston Rukengeza, en su nombre y en el de su hijo nonato, demandaron al TDCJ y a tres de los supervisores de Issa: Brandy Hooper, Desmond Thompson y Alonzo Hammond. Alegan que el Estado causó la muerte de su hijo violando las leyes estatales y federales, así como la Constitución de Estados Unidos, y piden dinero para cubrir los gastos médicos y funerarios y para compensar el dolor y el sufrimiento.

Pero la agencia penitenciaria y la oficina del fiscal general de Texas, que ha apostado su reputación a la “defensa de los no nacidos” hasta llegar al Tribunal Supremo de EE.UU., argumentan que la agencia no debe ser considerada responsable del mortinato porque el personal no infringió la ley. Además, dicen, no está claro que el feto de Issa tuviera derechos como persona.

“El hecho de que varios estatutos definan a una persona para incluir a un niño no nacido no significa que la Decimocuarta Enmienda haga lo mismo”, escribió la oficina del fiscal general de Texas en una nota a pie de página en marzo, refiriéndose al derecho constitucional a la vida.

Durante más de dos décadas, en la legislación aprobada por los legisladores y defendida en los tribunales por la oficina del fiscal general, Texas ha insistido en que los “niños no nacidos” sean reconocidos como personas a partir de la fecundación. Y aunque tradicionalmente se ha referido a todas las etapas del embarazo, desde el óvulo fecundado hasta el nacimiento, como un niño no nacido, el estado se refirió repetidamente al bebé muerto de Issa como un feto en los informes legales.

Se trata de un marcado cambio de tono respecto a la autoproclamada condición del estado como “líder nacional en la protección de los no nacidos” en la lucha contra el aborto. Unos meses después de que Issa perdiera a su hijo no nacido, el ahora suspendido fiscal general Ken Paxton dijo en un comunicado de prensa que “seguiría luchando incansablemente por los derechos de los no nacidos”. Paxton aún no había sido destituido y seguía al frente de la agencia cuando se presentaron las mociones del estado en el caso de Issa.

El argumento del Estado se basa en gran medida -aunque no exclusivamente- en el momento de la tragedia. Issa perdió a su hijo siete meses antes de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade en la famosa sentencia Dobbs.

“Este Tribunal no tiene por qué entrar en la difícil cuestión de si, después de Dobbs, un nonato posee derechos constitucionales en virtud de la Decimocuarta Enmienda”, escribió Benjamin Dower, de la oficina de litigios especiales del fiscal general, en un escrito presentado en enero. “Incluso si lo tiene, ese derecho no estaba claramente establecido el 15 de noviembre de 2021″.

El cambio de tono cuando es el Estado el acusado de actuar mal es sorprendente, dijo Mary Ziegler, historiadora jurídica centrada en el aborto y los derechos del feto en la Universidad de California, Davis. Dijo que no entendía por qué el estado optó por luchar contra la demanda en lugar de aprovechar la oportunidad para decir: “En el estado de Texas no tratamos así a los niños no nacidos”.

“Parece un poco raro que el Estado diga: ‘Hemos pasado décadas diciendo que Roe v. Wade fue una horrible violación de los derechos humanos. Pero en 2021, esta violación de los derechos humanos nos permitió no obtener esta exención para los empleados’”, dijo.

En una respuesta judicial, el abogado de Issa replicó que los argumentos del Estado no eran “más que un intento de decir -sin decirlo explícitamente- que un nonato de siete meses de gestación no es una persona”.

La oficina del fiscal general no respondió a las preguntas de este artículo. El abogado de Issa dijo que él y la familia se negaban a hacer comentarios fuera de los archivos legales.

Un portavoz de TDCJ dijo el miércoles que en esta etapa temprana en el proceso legal, la agencia no ha tenido la oportunidad de presentar su versión de la historia. En su lugar, el estado sólo ha argumentado en contra de la validez de las reclamaciones legales de Issa.

En los documentos presentados hasta ahora, los funcionarios estatales no han rebatido ninguna de las alegaciones de la familia. La agencia no respondió a preguntas sobre si ha habido disciplina para los supervisores o cualquier acción tomada por la agencia después de la pérdida, diciendo que no podía hacer comentarios sobre litigios pendientes.

En los meses posteriores a la pérdida de su hijo, Issa presentó primero una queja interna por discriminación ante el TDCJ, según la demanda. Pero después de meses sin respuesta de la agencia, ella y su marido presentaron una denuncia ante un tribunal federal en octubre.

Además de violar el derecho a la vida y a la integridad física del nonato, la demanda afirma que el TDCJ y los supervisores violaron los derechos básicos de Issa y la discriminaron por razón de sexo y embarazo. La demanda también sostiene que los funcionarios del TDCJ violaron la disposición de la Ley federal de Licencia Familiar y Médica que da derecho a los empleados a tomar una licencia de emergencia para cuidar a sus hijos.

Representados por la oficina del fiscal general, como es habitual en todos los organismos estatales que se enfrentan a los tribunales, el TDCJ y los supervisores de Issa piden a un juez federal del Distrito Oeste de Texas que desestime la demanda.

A pesar de las decisiones que “en última instancia dio lugar a consecuencias trágicas” y la conducta de supervisión que era “contundente hasta el punto de grosería”, escribió Dower, las reclamaciones no prueban que la agencia o sus empleados violaron la ley.

Las prisiones de Texas son lugares notoriamente difíciles para trabajar, y la agencia es crónicamente escasa de personal. Aún así, la demanda afirma que había al menos tres funcionarios disponibles para sustituir a Issa cuando comenzó su emergencia médica. Los supervisores de Issa les indicaron que permanecieran en la oficina de la prisión, afirma Issa, y nunca se llamó a la enfermera de guardia para que la atendiera.

La semana pasada, en una resolución judicial preliminar, la jueza de distrito Susan Hightower recomendó al juez de distrito Alan Albright que mantuviera vivo el caso, al menos en parte. Sugirió que el juez de distrito se hiciera cargo de las reclamaciones relativas al trato discriminatorio basado en el embarazo de Issa, rechazando el argumento del TDCJ de que la petición de Issa de dejar el trabajo “inmediatamente” no era razonable.

“La petición de Issa de dejar el trabajo para ir al hospital mientras estaba embarazada de siete meses y experimentaba una emergencia médica relacionada con el embarazo era razonable”, dijo el magistrado.

En cuanto a los derechos del feto, Hightower dijo que el tribunal debía rechazar las reclamaciones relacionadas con el derecho a la vida y a la integridad corporal del nonato, pero sin entrar a valorar si un feto es una persona. En cambio, dijo que la demanda no superaba el listón constitucional al demostrar que el Estado causó intencionadamente la muerte de su hijo no nacido.

Sin embargo, también instó a Albright a admitir el argumento de que los funcionarios del TDCJ violaron la disposición de la FMLA que permite a los empleados ausentarse para cuidar de sus hijos o hijas menores de 18 años. En esa demanda, la “personalidad fetal”, o la idea de que un feto sea considerado legalmente una persona, está en primer plano.

Issa y su marido afirman en los documentos presentados ante el tribunal que ella quería ausentarse del trabajo porque su hijo nonato padecía un grave problema de salud, como falta de oxígeno y dificultades para respirar durante el parto.

“El feto de Issa había superado la viabilidad y ya se le había detectado el latido del corazón”, afirma la presentación de la pareja. “Esto apoya abrumadoramente la conclusión de que el niño por nacer es un ‘hijo’ o una ‘hija’, dada la importancia que el Estado de Texas ha dado a tales puntos de referencia”.

Texas argumenta que la demanda no es válida porque Issa sólo solicitaba una excedencia para cuidar de sí misma, no de un hijo. Y, señalan, pudo disfrutar de la excedencia tras el mortinato.

“El único agravio es un retraso de 2,5 horas en la concesión del permiso para salir del trabajo a mitad de turno”, dijo el estado.

El Estado aclaró posteriormente que argumentaba que la disposición sobre cuidados familiares no se aplica a un feto. Ziegler dijo que la incoherencia en cuanto a cuándo considera Texas que un feto es una persona abre la ventana a la complejidad de las reivindicaciones y motivaciones de la condición de persona del feto.

“Incluso si el Estado pensara que eso es lo que significa la FMLA, ¿por qué estarían luchando contra esto hasta el punto en que lo están haciendo, si realmente creen que se trata de derechos para el feto?

Las campañas de los detractores del aborto a favor de los derechos del feto se vienen sucediendo en el país desde los años sesenta, y el debate está empezando a sentar las bases de lo que será la próxima ronda de luchas legales en un mundo post-Dobbs.

Aunque Texas no tiene una ley específica sobre la personalidad, los derechos del feto ya están legislados de alguna manera. Practicar un aborto puede llevarte a la cárcel por asesinato, por ejemplo. Georgia ha tomado la delantera al utilizar tales derechos no sólo como medidas punitivas, sino también para proporcionar prestaciones a las embarazadas, como créditos fiscales y derecho a la manutención de los hijos.

Pero cuanto más arraiga la idea, más complicaciones surgen. Algunos estados han penalizado a mujeres por poner en peligro a sus hijos debido al consumo de drogas durante el embarazo. Los funcionarios del condado de Dallas se echaron las manos a la cabeza cuando una mujer embarazada alegó que debía poder conducir por el carril para vehículos de alta ocupación.

Hasta ahora, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha eludido la cuestión. En octubre se negó a aceptar un caso relacionado en Rhode Island, y el juez Samuel Alito escribió en la sentencia del caso Dobbs que “no se basa en ningún punto de vista sobre si la vida prenatal tiene derecho a alguno de los derechos de los que se disfruta después del nacimiento”.

Ahora, dice Ziegler, vemos a Texas argumentar en contra de los derechos fetales cuando se le demanda por la muerte de un nonato.

“Si los estados empiezan a avanzar hacia la aceptación de la personalidad fetal, no vamos a tener ni idea de cómo se van a comportar en realidad”, dijo. “Existirá la posibilidad de que el Estado adopte la protección de los niños no nacidos de formas que no ayuden a las personas embarazadas que los llevan”.