Se disparan las estafas, pero hay medidas que puede tomar para mantenerse a salvo

NUEVA YORK (AP) — Con la ayuda de la tecnología, los estafadores engañan a los estadounidenses más que nunca para quitarles dinero. Pero hay medidas que usted puede tomar para mantener seguros su dinero y su información.

En 2022, las pérdidas por fraude reportadas por los consumidores totalizaron 8,800 millones de dólares, un incremento del 30% con respecto a 2021, según los datos más recientes de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Las mayores pérdidas se debieron a estafas de inversión, algunas de ellas con criptomonedas, que les costaron a las personas más de 3.800 millones de dólares, el doble de la cantidad de 2021.

Los adultos jóvenes de 20 a 29 años dijeron haber perdido dinero con más frecuencia que los adultos mayores de 70 a 79 años, encontró la FTC, pero cuando los adultos mayores perdieron dinero, perdieron más. Muchos jubilados tienen activos como ahorros, pensiones, pólizas de seguro de vida o propiedades que pueden ser un blanco para los estafadores.

Con el auge de la economía digital, ahora los estafadores contactan a sus víctimas a través de redes sociales y mensajes de texto, así como por teléfono y correo electrónico. En las plataformas de pago en línea, las aplicaciones y los sitios de comercio electrónico también se han incrementado las oportunidades de ser víctima de un fraude. De todas formas, muchas de sus tácticas y estrategias son similares.

“Lo primero que harán es ponerlo a usted en un estado emocional agitado, porque no podemos pensar con claridad cuando estamos en ese estado”, dijo Kathy Stokes, directora de prevención de fraudes de la Red de Prevención de Fraudes de AARP, una asociación civil sin fines de lucro que aboga por los derechos de los jubilados. “Puede ser miedo, pánico o emoción: ‘Acabo de ganar un millón de dólares del Publishers Clearing House’”, una empresa de mercadotecnia.

Una vez que se establece el sentido de urgencia, la persona objetivo tiene las defensas bajas.

“Cuando se le acerquen con (ese sentido de) urgencia, tome una pausa adicional de tres segundos”, dijo Amanda Clayman, una terapeuta financiera que trabaja con la red de pago digital Zelle en temas de fraude. “Cuando alguien intenta que actuemos rápidamente, esa suele ser una señal de alerta que indica que deberíamos hacer lo contrario”.

Estos son otros consejos para que mantenga a salvo su dinero e información:

____

¿CUÁLES SON ALGUNAS ESTAFAS COMUNES?

El simple hecho de estar al tanto de las estafas típicas puede ayudar, dicen los expertos. Las llamadas automáticas en particular se dirigen con frecuencia a personas vulnerables como adultos mayores, personas con alguna discapacidad y personas endeudadas.

“Si recibe una llamada automática inesperada con un mensaje grabado que intenta que compre algo, simplemente cuelgue”, dijo James Lee, director de operaciones del Centro de Recursos contra el Robo de Identidad. “Lo mismo se aplica a los mensajes de texto, cada vez que los reciba de un número que no conoce y le pidan que pague, transfiera o haga clic en algo sospechoso”.

Lee insta a los consumidores a colgar y llamar a la empresa o institución en cuestión a un número oficial.

Los estafadores también suelen imitar a alguien con autoridad, como un recaudador de impuestos o de deudas. O pueden fingir que son un ser querido que llama para solicitar asistencia financiera inmediata para una fianza, ayuda legal o una factura de hospital.

____

ESTAFAS DE ROMANCES

Las llamadas “estafas románticas” a menudo están enfocadas en personas solitarias y aisladas, según Will Maxson, subdirector de la División de Prácticas de Mercadotecnia de la FTC. Estas estafas pueden realizrse durante períodos de tiempo más largos, incluso años.

Kate Kleinart, de 70 años, quien perdió decenas de miles de dólares en una estafa romántica a lo largo de varios meses, dijo que hay que estar atento si una nueva amistad de Facebook es excepcionalmente atractiva, le pide que descargue WhatsApp para comunicarse, intenta aislarlo de amigos y familiares, o se pone romántica muy rápidamente.

“Si está viendo esa foto de una persona muy guapa, pídale a alguien más joven en su vida —un hijo, un nieto, un sobrino— que le ayude a hacer una búsqueda inversa de imágenes o a identificar la foto”, agregó.

Reportó que el hombre en las fotos que recibió era un cirujano plástico de España cuyas imágenes fueron robadas y utilizadas por estafadores.

Kleinart vivía encerrada al principio de la pandemia de COVID-19 cuando recibió la solicitud inicial de amistad, y el compañerismo y la comunicación significaron mucho para ella mientras estuvo aislada de su familia. Cuando se percató de que todo había sido una estafa, extrañó la relación incluso más que sus ahorros.

“Perder el amor fue peor que perder el dinero”, dijo.

____

¿QUÉ HACER CON LAS ESTAFAS POR TEXTO Y CORREO ELECTRÓNICO?

“Creo que cualquiera que haya participado en la economía digital ha recibido muchos intentos diarios que tienen algún tipo de maquinación, ya sea: ‘Su cuenta ha sido bloqueada’ o ‘La entrega de su paquete está retrasada’”, dijo Lee. “De nuevo: simplemente dese un respiro y verifique”.

Lee insta a las personas a que nunca hagan clic en un enlace inusual en un mensaje de texto o correo electrónico y que, en su lugar, vayan directamente al sitio web en cuestión o llamen al número que figure en el sitio oficial.

“Tomará 30 o 40 segundos más, pero hágalo porque podría ahorrarle mucho dinero en cada ocasión”, agregó.

Algunas señales para ser aún más cauteloso pueden incluir un remitente no reconocido, una redacción inusual o un error ortográfico revelador.

En 2022, los consumidores perdieron más de 326 millones de dólares tan sólo por mensajes de texto fraudulentos, según la Comisión Federal de Comercio.

____

¿CUÁLES SON OTRAS SEÑALES DE ALERTA COMUNES?

Las tarjetas de regalo. Tanto Maxson como Lee dijeron que cualquier mención de que pague con tarjetas de regalo debería ser una sonora advertencia.

A Kleinart, que experimentó la estafa romántica, también se le pidió inicialmente que enviara dinero a través de tarjetas de regalo, y se le dieron explicaciones diversas.

“Simplemente no les pague a las personas con tarjetas de regalo”, puntualizó Maxson. “Ninguna compañía o individuo legítimo va a pedirle que compre grandes cantidades de tarjetas de regalo y luego le lea los números de esas tarjetas. Ése es un método de pago exclusivo de los estafadores”.

“Déjeme decirle que el IRS (el Servicio de Impuestos Internos) no acepta tarjetas de regalo”, dijo Lee. “Pero le sorprendería la cantidad de personas que son engañadas por personas que llaman de ‘equis agencia’ o ‘equis compañía’ y que envían tarjetas de regalo por valor de 500 dólares”.

____

¿QUÉ HAY DE LAS ESTAFAS EN REDES SOCIALES?

Además de las estafas románticas como de la que Kleinart fue víctima, esto es lo que debe saber sobre otras estafas comunes en redes sociales:

ESTAFAS DE INVERSIÓN

Según Lois Greisman, directora adjunta de prácticas de mercadotecnia de la FTC, una estafa de inversión constituye cualquier maquinación para hacerse rico rápidamente que atrae a las personas objetivo a través de cuentas de redes sociales o anuncios en línea.

Los estafadores de inversiones suelen agregar diferentes formas de “testimonio”, como de otras cuentas de redes sociales, para respaldar que la “inversión” funciona. Muchas de estas maquinaciones también involucran criptomonedas. Para evitar caer en estos fraudes, la FTC recomienda investigar de forma independiente a la empresa, en especial al buscar el nombre de la compañía junto con términos como “reseña” o “estafa”.

ESTAFAS DE CUESTIONARIOS

Cuando utilice Facebook o revise los resultados de una búsqueda en Google, tenga cuidado con las estafas de cuestionarios que generalmente parecen inofensivos y preguntan sobre temas que podrían interesarle, como su automóvil o su programa de televisión favorito. También pueden pedirle que realice una prueba de personalidad.

A pesar de que esas preguntas parecen inocuas, los estafadores pueden usar la información personal que comparte para responder a preguntas de seguridad de sus cuentas o piratear sus redes sociales con el fin de enviarles a sus contactos enlaces de malware, programas maliciosos para usos ilegales.

Para proteger su información personal, la FTC simplemente recomienda evitar los cuestionarios en línea. El organismo también aconseja a los consumidores que utilicen respuestas aleatorias para las preguntas de seguridad.

“¿Le pidió (un cuestionario) que escriba el apellido de soltera de su madre? Diga que es otra cosa: queso parmesano u otra palabra que recuerde”, aconseja Terri Miller, especialista en educación del consumidor de la FTC. “De esa manera, los estafadores no podrán usar la información que encuentren para robar su identidad”.

ESTAFAS EN MERCADOS EN LÍNEA

Al comprar o vender productos en el Marketplace de Instagram o de Facebook, tenga en cuenta que no todos los que se acercan a usted tienen las mejores intenciones.

Para evitar ser estafado al vender a través de una plataforma en línea, la FTC recomienda verificar los perfiles de los compradores, no compartir ningún código que haya sido enviado a su teléfono o correo electrónico, y evitar aceptar pagos en línea de personas desconocidas.

Del mismo modo, cuando compre algo en un mercado en línea, asegúrese de investigar diligentemente al vendedor. Fíjese si su perfil está verificado, qué tipo de reseñas tiene y los términos y condiciones de la compra.

____

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.