Rauw Alejandro dedica emotiva canción a Rosalía: “To’l mundo sabe que te voy a llorar”

(TELEMUNDO ATLANTA). Aunque no menciona su nombre explícitamente, Rauw Alejandro publicó una conmovedora canción dedicada a Rosalía, con quien iba a casarse.

El fin de la relación de los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía sorprendió a millones de seguidores el mes pasado, pues era una de las parejas más consolidades en el mundo artístico. Ahora, el puertorriqueño publicó una canción firmada como Raúl, su nombre original, y en la que se refiere a la musa de su letra como Motomami, el famoso nombre del tercer disco de la española.

La reciente canción difundida en YouTube lleva el título japonés ‘Hayami Hana’, que significa flor rara y hermosa, y está repleta de versos que hablan de amor, ilusiones, sufrimiento y sueños.

“Por si acaso nunca volvemos hablar/ Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar/ Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad/ Y no voy a hacerme el fuerte/ Yo no voy frontear/ Aquí to’l mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar/ Sí, aquí no hay nada que ocultar/ Pero hay un pa’l de cosas que del pecho me quiero sacar”, expresa Rauw Alejandro en el sencillo.

El tema sigue: “Hemos discutido, me cuesta expresarme/ Todas mis carencias ya tú te las sabes/ Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme/ Y qué pena, las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos que nos digan sus truquitos/ De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer”.

En otro verso, manifiesta: “Yo no te culpo, la vida que llevamos no es pa’ todo el mundo. La prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil junto/ Trabajamos sin parar, pero hasta qué punto/ Estar en nuestro campito, vale más que to’ el dinero y la fama/ Despertar y verte a mi lado, no dan ganas de salir de la cama”.

El artista también mencionó que la infidelidad no existió en su relación. “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel/ Ella siempre tuvo la clave de mi cel/ Esto fue algo más que no está en mi poder/ Mi niña de cristal, mi barquito de papel”.

Rauw Alejandro dejó claro que no quedaron resentimientos al entonar: “Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo/ Si los mejores días tú me has regalado/ Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatua’o ma’… Todo te di y lo volvería hacer/ Terminaré nuestra casita por si te da con volver/ Hoy te dejo de escribir, no de querer/ Cómo olvidar tus besos después del nap aquel”.

El cantante urbano también manifestó su admiración por su Rosalía al decir: “Sé que vas a ser la mejor artista/ Es que otra como tú en verdad no creo que exista/ Eres la portada más bella de todas las revistas/ Yo sí lo sabría aunque no tenga vista/ Si con tan solo escuchar tu voz, el mar se calma de cualquier tormento/ Miles de personas piensan lo mismo/ No lo digo yo por culpa de este sentimiento/ Y, desde Los Angeles lo supe: ella es mi Motomami”.

Al final del tema, Rauw Alejandro canta: “Y si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón”.

