Fin de semana libre de impuestos en Texas: Lista de artículos que son sujetos a impuestos y lo que no lo es

( TELEMUNDO TEXAS) - El fin de semana libre de impuestos está aqui, comenzando el viernes 11 de agosto y terminando el domingo 13 de agosto. El día de las ventas libres de impuestos sólo se aplica a los artículos que califican. A continuación se muestra una lista de los artículos que usted puede aprovechar este fin de semana sin romper el banco.

Artículos que califican: ropa, calzado y otros artículos

Según la Oficina del Contralor de Texas, los artículos de esta lista que califican para la exención de impuestos deben tener un precio por debajo de $100. También se han incluido los artículos que no pueden ser declarados exentos.

(T) = Imponible; (E) = Exento

Accesorios (generalmente) (T)

Broches (T)

Hebillas de cinturón (se venden por separado) (T)

Broches (T)

Maletines (T)

Coletas elásticas (T)

Lazos para el pelo (T)

Pinzas para el pelo (T)

Bolsos de mano (C)

Pañuelos (T)

Diademas (T)

Joyas (T)

Llaveros (C)

Monederos (T)

Billeteros (T)

Pulseras (T)

Relojes (T)

Pañales para adultos (E)

Alteraciones (T)

Delantales (hogar) (E)

Delantales (soldadores) (T)

Calcetines deportivos (E)

Baberos (E)

Ropa de bebé (E)

Pañales para bebés (de tela o desechables) (E)

Mochilas (a menos que sean para uso de estudiantes de primaria/secundaria) (T)

Accesorios de béisbol

Gorras de béisbol (E)

Botas de béisbol (T)

Guantes de béisbol (T)

Camisetas de béisbol (E)

Pantalones de béisbol (T)

Gorros de baño (T)

Hebillas de cinturón (T)

Cinturones con hebillas (E)

Cinturones para levantamiento de pesas (T)

Zapatillas de bicicleta (con tacos) (T)

Blusas (E)

Botas (de uso general) (E)

Gorras de golf (E)

Vestidos de golf (E)

Guantes de golf (T)

Chaquetas y cortavientos de golf (E)

Camisas de golf (E)

Faldas de golf (E)

Monederos de golf (T)

Zapatos de golf (T)

Gorras y togas de graduación (E)

Trajes y uniformes de gimnasia (E)

Mallas para el pelo, lazos, clips y pasadores (T)

Bolsos y monederos (T)

Pañuelos (T)

Cascos (T)

Sombreros (E)

Diademas (T)

Cascos (bicicleta, béisbol, fútbol, hockey, motocicleta, deportes) (H)

Guantes de hockey (T)

Camisetas y sudaderas con capucha (E)

Medias, incluidas las de soporte (E)

Chalecos de caza (E)

Patines de hielo (T)

Plantillas (T)

Chaquetas (E)

Pantalones vaqueros (E)

Joyas (T)

Ropa para correr (E)

Rodilleras (T)

Gorras o sombreros de punto (E)

Servicios de lavandería (T)

Calentadores (E)

Leotardos y mallas (E)

Chalecos salvavidas (T)

Equipaje (T)

Máscaras, disfraces (E)

Máscaras de tela y de tela desechables (E)

Máscaras de protección - N95, de soldador, de árbitro, de natación u otros equipos de protección individual similares (T)

Servicios de monogramación (T)

Ropa para el cuello y corbatas (E)

Camisones y camisas de dormir (E)

Sobrecalzado y calzado de goma (T)

Protecciones (fútbol, hockey, fútbol americano, codos, rodillas, hombros) (T)

Respiradores para pintura o polvo y suministros incidentales (T)

Pantalones de pintor (E)

Pijama (E)

Pantalones (E)

Pantimedias (E)

Patrones (T)

Dispositivos personales de flotación (T)

Pañuelos de bolsillo (T)

Guantes de protección (T)

Mascarillas de protección (T)

Impermeables y ponchos (E)

Sombreros de lluvia (E)

Ropa religiosa (E)

Ropa de alquiler (incluidos uniformes, ropa formal y disfraces) (T)

Reparación de ropa o calzado (T)

Cintas (T)

Túnicas (E)

Patines de ruedas (T)

Patines de ruedas (T)

Accesorios de seguridad

Ropa de seguridad (normalmente utilizada en ocupaciones peligrosas) (T)

Gafas de seguridad (excepto graduadas) (T)

Calzado de seguridad (adaptable a la calle) (E)

Calzado de seguridad (no adaptable a la calle) (T)

Bufandas (E)

Uniformes de explorador (E)

Patrones de costura (T)

Chales y envolturas (E)

Espinilleras y almohadillas (T)

Camisas (E)

Camisas (con capucha) (E)

Plantillas de zapatos (T)

Cordones (T)

Zapatos (en general) (E)

Ballet (T)

Tacos de béisbol (T)

Bicicleta (con tacos) (T)

Barco (E)

Bolos (T)

Con tacos (T)

Zapatillas de cross (E)

Vestido (E)

Botas de pesca (T)

Chanclas (E)

Fútbol (T)

Golf (T)

Jazz y danza (T)

Jaleas (E)

Sobrecalzado (T)

Correr (sin tacos) (E)

Seguridad (para uso diario) (E)

Sandalias (E)

Zapatillas (E)

Zapatillas y tenis (E)

Fútbol (con tacos) (T)

Con clavos o tacos (T)

Claqué (T)

Tenis (E)

Atletismo y tacos (T)

Vadear/deporte acuático (T)

Marcha (E)

Limpiabotas (T)

Reparación de calzado (T)

Hombreras (para vestidos, chaquetas, etc.) (H)

Hombreras (fútbol, hockey, deportes) (T)

Pantalones cortos (E)

Gorros de ducha (T)

Patines (hielo y patines) (H)

Botas de esquí (nieve) (T)

Trajes de esquí (nieve) (T)

Chalecos de esquí (agua) (T)

Faldas (E)

Ropa de dormir, camisones, pijamas (E)

Material escolar

De acuerdo con la Oficina del Contralor de Texas, sólo los útiles escolares de esta lista con un precio menor a $100 califican para la exención de impuestos durante el feriado de impuestos sobre las ventas.

Material escolar

De acuerdo con la Oficina del Contralor de Texas, sólo los útiles escolares de esta lista con un precio menor a $100 califican para la exención de impuestos durante el feriado de impuestos sobre las ventas.

artículos por 100 dólares o más

cajas de suscripción de roparopa o calzado especialmente concebidos para actividades atléticas o de protección Por ejemplo, las botas de golf y las protecciones de fútbol suelen llevarse sólo cuando se juega al golf o al fútbol, por lo que no pueden acogerse a la exención. En cambio, las zapatillas de tenis, los monos de jogging y los bañadores pueden utilizarse para actividades distintas de las deportivas y pueden acogerse a la exención.alquiler de ropa o calzado, arreglos (incluido el bordado) y servicios de limpiezaartículos utilizados para confeccionar o reparar prendas de vestir, como telas, hilos, botones, broches, ganchos y cremallerasjoyas, bolsos, monederos, maletines, maletas, paraguas, carteras, relojes y otros accesoriosordenadoresprogramas informáticoslibros de textodeterminados artículos de equipaje (véase más abajo)Compras por Internet y pedidos por teléfonoDurante las vacaciones puede comprar los artículos que cumplan los requisitos en la tienda, por Internet, por teléfono, por correo, por encargo o por cualquier otro medio. La venta del artículo debe tener lugar durante el periodo específico. La fecha de compra es fácil de determinar cuando la compra se realiza en tienda, pero se complica con las compras a distancia. El comprador debe haber efectuado la contraprestación por el artículo durante el periodo, incluso aunque el artículo no se entregue hasta después de que finalice el periodo.

Por ejemplo, si un comprador introduce los datos de su tarjeta de crédito en un sitio web de compras en línea el domingo 13 de agosto de 2023 a las 17:00 horas para adquirir material escolar apto, pero el material escolar no se enviará hasta el viernes 18 de agosto de 2023 y no llegará hasta el martes 22 de agosto, la compra seguirá beneficiándose de la exención. Sin embargo, si el cargo a su tarjeta de crédito es rechazado por el procesador de pagos a las 11:00 p.m. del domingo 13 de agosto de 2023 y el comprador no vuelve a enviar el pago hasta el lunes 14 de agosto, la compra estará sujeta a impuestos.