Tragedia: murió la popular influencer Lil Tay a sus 14 años

(TELEMUNDO ATLANTA). La rapera y estrella de las redes sociales Lil Tay, cuyo nombre real era Claire Eileen Qi Hope, murió a sus 14 años por causas que aún no han sido esclarecidas. Su hermano también falleció, según confirmaron sus familiares.

Representantes de la joven rapera, quien presumía un lujoso estilo de vida en redes, anunciaron su muerte y la de su hermano el miércoles, reportó el diario New York Post.

La irreverente influencer, quien saltó a la fama digital a los 9 años en 2018, era más conocida por publicar en YouTube videos de sí misma con montones de dinero en efectivo junto a su oreja.

“Es con gran pesar que compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra amada Claire”, indicó el comunicado dedicado a la oriunda de Canadá, quien se mudó a Los Ángeles por su ascenso al estrellato cibernético.

“No tenemos palabras para expresar la pérdida insoportable y el dolor indescriptible. Este desenlace fue completamente inesperado y nos ha dejado a todos conmocionados”, agregó el mensaje.

La publicación de Instagram reveló que el hermano de Tay también murió. La identidad de su difunto hermano no había sido confirmada hasta la noche del miércoles, mencionó el Post.

“El fallecimiento de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor. Durante este momento de inmenso dolor, pedimos privacidad mientras lamentamos esta pérdida abrumadora, ya que las circunstancias que rodearon las muertes de Claire y su hermano aún están bajo investigación”, escribió el portavoz en el comunicado digital.

“Claire permanecerá para siempre en nuestros corazones, su ausencia dejó un vacío irremplazable que será sentido por todos los que la conocieron y la amaron”, agregó.

El Post reseñó que su controversial contenido, que a menudo estaba lleno de insultos, incluida la palabra que comienza con N en inglés, le permitió a Lil Tay tener más de 3,3 millones de seguidores en Instagram.

En 2018, durante un episodio de su serie de telerrealidad de corta duración ‘Life With Lil Tay’, que se transmitió en Zeus Network, emitió una disculpa pública por su uso de lenguaje despectivo: “Realmente me disculpo con todos los que ofendí... No soy racista en absoluto”.

De acuerdo con el Post, en 2021 se informó que el hermano mayor de Tay, Jason Tian, organizó una página de GoFundMe en busca de $19,000 al afirmar que la entonces preadolescente necesitaba apoyo financiero para combatir a su padre “abusivo” y “ausente”, Chris Hope, en la corte.

