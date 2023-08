Los servicios del programa se dirigen a más de 35,000 estudiantes de la Permian Basin “en riesgo” de abandono escolar

Midland, Texas (KTLE) - Alrededor de 35,000 niños se consideran en riesgo de abandono escolar en ECISD y MISD solo.

Eso es según Communities in Schools of the Permian Basin.

Mientras que todo el rumor de esta semana puede ser acerca de los niños que regresan a la escuela, para algunos, es más acerca de mantenerlos allí.

“El número de estudiantes en riesgo ha seguido creciendo, especialmente después de COVID en Midland ISD y Ector ISD y realmente todos los distritos escolares en la Cuenca Pérmica”, dijo Eliseo Elizondo, director ejecutivo de Comunidades en las Escuelas de la Cuenca Pérmica.

Alrededor de la mitad de los estudiantes MISD fueron considerados en riesgo de abandono escolar antes de la pandemia, y ese número aumentó a 54% en 2022, de acuerdo con CISPB. Los alumnos en riesgo del ECISD pasaron del 58% a casi el 63% en el mismo periodo de tiempo.

Lo que hace que un niño en situación de riesgo varía. Puede ir desde ser retenido a enfrentar la expulsión, experimentar la falta de vivienda o convertirse en un padre adolescente.

“Ahora no todos necesitan nuestros servicios”, afirma Elizondo. “No todos necesitan nuestra ayuda, pero no lo sabemos hasta que empezamos a identificar a estos realmente uno por uno. Literalmente. Y por eso prevemos mucho más trabajo este año”.

El CISPB gestionó el año pasado la cifra récord de 2.100 casos. Con la ampliación de 23 escuelas a 30 este año, espera gestionar 3.000. Elizondo afirma que la demanda supera su ancho de banda, por lo que prevén un mayor crecimiento.

Tienen un empleado a tiempo completo en cada escuela, que puede ayudar a los niños con todo, desde las necesidades básicas a los servicios de terapia.

“Su trabajo consiste en actuar como catalizador, como centro neurálgico, para llevar todos estos servicios directamente al estudiante y a la familia en la escuela”, explica Elizondo. “Para que no tengan que salir a buscarlos”.

Los jóvenes de todo EE.UU. se enfrentan a problemas de salud mental, que el programa vio en la cuenca del Pérmico el año pasado, según Jessi Morgan, gerente del programa de apoyo a la salud mental.

“La ansiedad social fue en aumento y luego, por supuesto, la seguridad escolar es un gran problema y tema en este momento para nuestros estudiantes”, dijo Morgan.

Algunos de los retos a los que se enfrenta la Cuenca Pérmica son el elevado coste de la vida y la tentación de empezar a trabajar en la industria del petróleo y el gas antes de graduarse.

En cualquier caso, para ayudar a los niños en situación de riesgo hace falta toda una comunidad, afirma Andra Jones, directora ejecutiva del Boys and Girls Club of the Permian Basin.

“Realmente hace falta un pueblo”, afirmó Jones. “No creo que un solo adulto que sea padre críe a un niño con éxito de forma aislada. Así que realmente unirse y mostrar apoyo a los niños “.

CISPB también quiere recordar a todos a mostrar empatía a todas las personas este año. El personal dijo que siempre hay más en la historia y formas adicionales de ayudar.

