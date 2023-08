Eduardo Verástegui, productor de Sound of Freedom, rompió el silencio sobre arresto de inversionista

(TELEMUNDO ATLANTA). El actor, productor y activista político mexicano Eduardo Verástegui rompió el silencio sobre el arresto de un inversionista de la controversial película Sound of Freedom.

Verástegui, productor de la cinta, manifestó en un video publicado en sus redes sociales: “Al principio, obviamente dije ‘fake news’ (noticias falsas), porque a este vato ni lo conozco, pero de ahí a que la prensa esté diciendo que el productor de la película, no qué…, no, no se vale”.

Se refería a Fabian Marta, quien realmente no es el “productor” de la película como reseñaron diversos medios, sino uno de 6 mil personas quienes donaron dinero para que el filme lograse salir a la luz.

Verástegui aseveró que no tiene ningún vínculo con Fabian Marta y, de hecho, nunca lo ha conocido en persona. A su vez, manifestó que no es responsable de las acciones de los demás y lo comparó con el referente bíblico Judas.

“¿Cómo yo voy a controlar lo que más de seis mil personas hacen? Y bueno, uno se coló, a ver, si a Jesús con 12, se le coló uno malo, en más de seis mil, pues seguramente hay más de uno que no esté portándose bien”, comentó.

Fabian Marta fue uno de los microinversionistas que donó dinero a través de un crowdfunding (mecanismo colaborativo para financiar proyectos) para lograr la difusión de Sound of Freedom en algunos cines de Estados Unidos. El 21 de julio fue arrestado por el delito de secuestro de menores, pero salió bajo fianza dos días más tarde y se espera que el 28 de agosto acuda a la corte para iniciar su juicio en el que, de ser hallado culpable, podría pagar de 10 años de prisión a cadena perpetua.

Sound of Freedom, que retrata el drama del tráfico infantil, ha representado un éxito inesperado al recaudar más de 100 millones de dólares en tan solo unas semanas en la taquilla doméstica sin que aún se estrene en cines de mucho países.

