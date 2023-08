Al menos 36 personas han muerto en los devastadores incendios forestales de Hawaii

LAHAINA, Hawai (KHNL/Gray News) - Las autoridades de Hawai han confirmado la muerte de 36 personas en los devastadores incendios forestales que han diezmado ciudades enteras, incluida la histórica Lahaina.

La desgarradora noticia, que confirma los peores temores de muchos residentes y funcionarios, convierte a los incendios forestales en uno de los desastres más mortíferos de la historia de Hawai, según Hawaii News Now.

Las autoridades del condado de Maui confirmaron poco antes de las 22.00 horas del miércoles la terrible cifra de víctimas mortales, frente a las seis registradas a primera hora del día, mientras los bomberos siguen luchando contra las llamas y buscando supervivientes.

Un portavoz del condado dijo que todos los fallecidos se encontraban en Lahaina.

El condado de Maui no dio más detalles sobre las 36 personas fallecidas, pero la cifra de muertos se conoció mientras los frenéticos residentes acudían a las redes sociales para pedir ayuda para encontrar a sus seres queridos. Otros confirmaron que habían perdido a personas en los incendios.

A primera hora del día, las autoridades anunciaron que los sobrevuelos de la Patrulla Aérea Civil habían revelado que al menos 271 estructuras de la comunidad habían resultado dañadas o destruidas por las llamas.

El gobernador Josh Green dijo que es casi seguro que la estimación de los daños causados por las llamas será de miles de millones.

Mientras tanto, al menos tres grandes incendios en Maui -incluido el de Lahaina- siguen activos y fuera de control, lo que significa que aún no se tiene una imagen completa de la devastación. Lahaina parece ser la zona más afectada y el acceso a la zona sigue bloqueado.

Según el condado de Maui, más de 100 bomberos luchan al mismo tiempo contra los incendios forestales activos en la isla, donde los vientos finalmente amainaron el miércoles por la noche.

Además de las víctimas mortales, las autoridades confirmaron que al menos 20 personas sufrieron quemaduras graves en el incendio, y varias fueron trasladadas por aire a Oahu. Tres de ellas se encuentran en estado crítico en el Straub Medical Center.

El martes por la noche, al menos 14 personas tuvieron que ser rescatadas de las aguas de Lahaina tras saltar al agua para escapar del voraz incendio forestal, según confirmaron las autoridades. Entre ellas: Dos niños pequeños que se reunieron con su familia.

Más de 2.100 personas estaban alojadas el miércoles en los cuatro refugios de emergencia del condado, y muchas más durmiendo en sus coches, incluso en un Walmart que abrió sus baños a los evacuados.

Dada la magnitud del desastre, la respuesta de emergencia del condado de Maui, la Guardia Nacional de Hawai y los recursos federales están ofreciendo nueva ayuda. El miércoles por la tarde, el Presidente Joe Biden ofreció sus condolencias a las familias de los que perdieron a sus seres queridos y ofreció apoyo federal.

El miércoles, en Lahaina, los bomberos seguían luchando contra las llamas mientras los primeros intervinientes y los residentes recogían entre los escombros y buscaban supervivientes. Un residente de Lahaina dijo que su casa se quemó, pero se quedó en la ciudad para ayudar.

“Vamos a hacer todo lo posible para superar esto y va a ser duro”, dijo. “Va a llevar años arreglarlo. Esto ni siquiera es lo peor”.

Y añadió: “Todavía tenemos cadáveres flotando en el malecón. Llevan allí desde anoche. Llevamos sacando gente desde anoche, intentando salvar vidas”.

Otros también relataron historias similares, y la Guardia Costera pidió a los navegantes de la zona que estuvieran atentos por si había alguien más en las aguas de Lahaina, donde la gente saltó para evitar las llamas.

Algunos supervivientes dijeron que sólo habían tenido unos minutos para ponerse a salvo.

Los residentes afirman que una fuerza de bomberos desbordada -que luchó contra las llamas durante todo el día en medio de fuertes vientos- poco pudo hacer mientras las llamas arrasaban la histórica comunidad, destruyendo docenas de casas y negocios en uno de los peores desastres naturales de la historia de Hawai.

Richard Olsten, un piloto de helicóptero que sobrevoló la ciudad de Lahaina el miércoles por la mañana, dijo que gran parte de la histórica ciudad parece haber desaparecido. “Es como si una zona hubiera sido bombardeada. Es como una zona de guerra”, dijo.

Luke confirmó el martes por la noche que la Guardia Nacional de Hawai había sido activada para ayudar a responder a la extensa crisis del incendio. Las autoridades dijeron que, además del personal, se estaban desplegando aviones.

El estado dice que evacuará a 4.000 turistas de Maui a Oahu, donde serán alojados en el Centro de Convenciones de Hawai o buscarán su propio alojamiento.

Las evacuaciones masivas, que comenzaron el miércoles, continuarán el jueves tanto para residentes como para visitantes en el oeste de Maui.

La gobernadora en funciones, Sylvia Luke, que anunció el martes por la noche la activación de la Guardia Nacional de Hawai, dijo que podrían pasar meses hasta que se evalúe el alcance total de los daños causados por los incendios.

“Todo el Estado se ha unido para ayudar a nuestra familia de Maui”, declaró Luke en una rueda de prensa celebrada el miércoles. “Nunca anticipamos que un huracán que no hizo impacto causaría este tipo de incendios forestales. Incendios que arrasaron comunidades. Incendios que arrasaron negocios”.

Una proclamación de emergencia sigue en vigor mientras Luke y otros líderes de Hawai animan a quienes tengan planes de viaje a Maui a posponerlos o cancelarlos por completo.

Tal vez uno de los detalles más desgarradores de la catástrofe en curso surgió el martes por la noche cuando los evacuados relataron historias en las que se vieron obligados a saltar al agua de Lahaina para huir de las llamas.

Las posteriores publicaciones en las redes sociales mostraban un aterrador muro de llamas que descendía sobre la famosa calle Front de Lahaina y destruía todo a su paso. Un vídeo de infarto publicado por residentes que huían muestra llamas incontroladas en todas direcciones.

Tiare Lawrence, residente de Lahaina, comparó la escena con algo salido del Apocalipsis, con la gente corriendo para salvar sus vidas.

“Es muy duro. Estoy en Upcountry y sé que no puedo contactar con ninguno de mis familiares. Aún no sé dónde está mi hermano pequeño. No sé dónde está mi padrastro”, dijo.

“Todos los que conozco en Lahaina, sus casas se han quemado”.

Copyright 2023 Noticias del Este de Texas via CNN. Todos los derechos reservados.