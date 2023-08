Anuel insultó a fan que le lanzó una bandera en pleno escenario

(TELEMUNDO ATLANTA). El reguetonero y cantante de trap Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, arremetió verbalmente contra un fan que le lanzó una bandera mientras estaba en un escenario en España.

De acuerdo con un video que circula en distintas cuentas en redes sociales, Anuel estaba hablando en la tarima cuando fue levemente impactado en la cara por una bandera española que provino del público.

En el acto, el también rapero puertorriqueño se enfadó y lanzó varios insultos al fan delante de todos: “Me cag* en tu madre, en verda’, me cag* en tu madre, cien mil veces, acho cabr**. ¡Ay Dios mío, Jehová! Es que, si tú me conocieras, tú no te atrevieras a hacer eso si supieras”.

@Anuel_2bleA le dijo 2 o 3 a alguien del público que le tiró una bandera y le dio en la cara.



Vía: @Rapeton pic.twitter.com/8wXmRO2lOk — Molusco (@Moluskein) August 8, 2023

La cuenta del locutor ‘Molusco’ (@Moluskein) fue una de las que publicó el video en la plataforma X con la descripción: “Anuel AA le dijo 2 o 3 a alguien del público que le tiró una bandera y le dio en la cara”.

En el mismo X, algunos usuarios comentaron: “No sé cuál es la manía de los fanáticos, si no tienes puntería no tires, aprende de Cardi B…”, “Cuando eres así de prepotente te buscas esas cosas”, “¡Ay, padre!”, “Cuando uno está en la tarima, los nervios están a millón. Se asustó y reaccionó así, pero él lo que tenía que hacer era ponerse la bandera en los hombros, hacer España de él y aquello allí se caía. No supo sacar provecho de la situación, pero desde acá, desde el teclado, es fácil”.

