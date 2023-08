Texas separa a familias migrantes y detiene a los padres con cargos de invasión de propiedad privada

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Los agentes de la policía estatal de Texas separaron a familias migrantes en la frontera con México, detuvieron a los padres de familia bajo cargos de invasión de propiedad privada y entregaron a las madres y a los niños a agentes federales, informó el jueves el Departamento de Seguridad Pública del estado.

Las separaciones de familias migrantes suponen un cambio respecto a las declaraciones anteriores de los jefes de la policía estatal de Texas, quienes dijeron que las familias debían permanecer juntas y ser remitidas a agentes federales.

Amrutha Jindal, abogada en jefe de Indigent Defense —una comisión encargada de proporcionar defensa jurídica a indigentes dentro de la Operación Estrella Solitaria, un operativo de vigilancia fronteriza de 4.000 millones de dólares del gobierno de Texas_, le dijo a The Associated Press que, con base en los casos que la organización que encabeza ha visto, el número de separaciones de familias podría ser cercano a 40 o más. Dijo que no hay datos exactos, y que sus cálculos se fundamentan en los casos que han llegado a manos de sus abogados.

Jindal señaló que han identificado separaciones de familias en el condado Maverick —que abarca la ciudad fronteriza de Eagle Pass— en el último mes.

La funcionaria indicó que Indigent Defense no tiene claro cómo se están llevando a cabo las distinciones sobre quién forma parte de una unidad familiar. Dijo que abogados que su organización asignó a clientes de la Operación Estrella Solitaria se dieron cuenta del hecho cuando empezaron a escuchar a clientes que les decían estar preocupados porque desconocían el paradero de sus parientes.

“A algunos se les dijo que se reunirían de nuevo con su esposa e hijo”, comentó Jindal. “Desde luego, eso no ocurrió. En lugar de ello fueron trasladados a prisión. A otros se les dijo que nunca volverían a ver a su esposa y a su hijo”.

Travis Considine, portavoz del Departamento de Seguridad Pública, dijo en un comunicado que los niños nunca han sido separados de sus madres, pero “ha habido casos en los que el departamento ha detenido por cargos estatales a migrantes varones que estaban con sus familias cuando ocurrió el presunto delito”.

La oficina del gobernador Greg Abbott refirió las preguntas a los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública, que no respondieron solicitudes de comentarios adicionales, como cuántas familias han sido separadas, cuándo empezaron a separar a las familias y a dónde llevan a los hombres detenidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el jueves que los reportes de las separaciones de familias eran inquietantes y debían ser investigados. “La gestión de nuestra frontera de una manera segura y humana funciona mejor cuando todos trabajamos juntos para respetar la dignidad de cada ser humano y mantener nuestras comunidades seguras”, dijo el departamento.

Kristin Etter, abogada de Texas RioGrande Legal Aid —un organismo de asesoría jurídica para personas necesitadas_, dijo a Hearst Newspapers —el primer medio en reportar de las separaciones— que sabía de 26 familias que habían sido separadas por agentes de Texas, y señaló que la medida era “nada menos que separación familiar patrocinada por el estado”. Texas RioGrande Legal Aid no respondió de momento a solicitudes de comentarios.

La nueva medida implementada por Texas en la frontera sin coordinarse con el gobierno federal provocó críticas generalizadas de los defensores de la inmigración y algunas comparaciones con las separaciones de familias realizadas durante la presidencia de Donald Trump, aunque son notablemente diferentes. El gobierno de Trump separó a miles de niños de todos los padres que estaban con ellos, los asignó a albergues y pasó muchos problemas para reunirlos con sus familias.

De acuerdo con un memorándum de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emitido en abril y examinado por The Associated Press, las directrices del Departamento de Seguridad Nacional a la agencia establecen la meta de “mantener la unidad de los grupos familiares” lo más posible.

Pero Jennifer Babaie, directora de abogacía y servicios jurídicos en Las Americas Immigrant Advocacy Group en El Paso —un organismo sin fines de lucro que proporciona apoyo jurídico a migrantes de bajos ingresos_, dijo que casi cada semana ve casos de separaciones de familias a través del sistema federal de inmigración. Indicó que, en muchos casos, se les dice a las personas que no serán separadas o que se verán de nuevo pronto, y luego son detenidas por separado, haciendo que sea casi imposible saber el paradero de la otra persona hasta que son liberadas o deportadas.

Hace unos meses, los legisladores de Texas intentaron aprobar leyes migratorias, incluida una que establecía la creación de una fuerza policial fronteriza estatal y mayores penas por invasión de propiedad privada. Esos intentos fracasaron, pero el Congreso estatal, controlado por los republicanos, asignó más de 5.000 millones de dólares en fondos para la seguridad fronteriza y otorgó a los agentes federales de inmigración facultades para realizar detenciones en virtud de las leyes de Texas.

Los nuevos fondos se aprobaron luego de la Operación Estrella Solitaria de Abbott, que desde 2021 ha incluido el envío de policías y militares de Texas para vigilar la frontera, la colocación de alambre de púas en la frontera y el traslado de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas.

Recientemente, Abbott instaló boyas del tamaño de una bola de demolición en el río Bravo (Grande) en un tramo adyacente a la región de Eagle Pass, lo que llevó al Departamento de Justicia federal a demandar a Texas para que retirara la barrera flotante, la cual tiene unos 305 metros (1.000 pies) de largo.

El jueves, las autoridades mexicanas recuperaron dos cadáveres en el río Bravo, cerca de la frontera con Eagle Pass, y uno de ellos estaba cerca de la barrera flotante.

El mes pasado, las operaciones de seguridad fronteriza de Abbott suscitaron críticas de la Casa Blanca, de legisladores estatales y de defensores de derechos de los migrantes luego de que un policía estatal relató que algunos migrantes habían resultado heridos por el alambre de púas y que los agentes estatales les negaron agua.

También te puede interesar:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.