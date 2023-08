Policía de Texas retiene a punta de pistola a una familia inocente tras cometer un error tipográfico al comprobar la matrícula

FRISCO, Texas (AP) - Un departamento de policía de Texas está pidiendo disculpas después de que un error tipográfico cometido al comprobar una matrícula dio lugar a que los agentes detuvieran lo que erróneamente sospechaban que era un coche robado y luego retuvieran a una inocente familia negra a punta de pistola.

La policía de Frisco reconoció que la parada se debió a que un agente leyó mal la matrícula del coche. Al verlo salir de un hotel de la ciudad situada al norte de Dallas, la agente comprobó que la matrícula de Arkansas era “AZ”, de Arizona, pero debería haberla interpretado como “AR”.

La conductora del coche, su marido y uno de los dos niños que llevaba la pareja de Arkansas a un torneo de baloncesto juvenil se pueden escuchar sollozando en el vídeo de la cámara corporal publicado en línea por la policía de Frisco, Texas, en el área de Dallas-Fort Worth.

“Cometimos un error”, dijo el jefe de policía de Frisco, David Shilson, en un comunicado. “Nuestro departamento no se esconderá de sus errores. Al contrario, aprenderemos de ellos”.

El vídeo muestra a un agente apuntando con su pistola hacia el Dodge Charger mientras ordena a la conductora que salga y camine de espaldas hacia los agentes con las manos en alto. En el coche iban también el marido de la mujer, el hijo de ambos y un sobrino.

La policía ordena a uno de los niños que salga y se levante la camiseta. Al marido de la conductora y al otro niño les dicen que se queden dentro y levanten las manos por las ventanillas abiertas.

“No me he metido en problemas ni un solo día de mi vida”, dice el suplicante conductor en el vídeo. “Esto me está dando un susto de muerte”.

El agente que inició la parada de tráfico le dijo a la conductora que la habían parado porque su matrícula estaba “asociada esencialmente a ningún vehículo.”

“Normalmente, cuando vemos cosas como esta, nos hace creer que el vehículo fue robado”, le dice el oficial a la mujer que llora en el video de la cámara corporal.

La policía de Frisco dijo en su declaración del viernes que todos los oficiales del departamento han recibido orientación haciendo hincapié en la necesidad de precisión al reportar información. El departamento dijo que su revisión tendrá como objetivo “identificar nuevos cambios en la formación, políticas y procedimientos” para evitar futuros errores.

Un portavoz de la policía de Frisco, el oficial Joshua Lovell, dijo que el departamento no tenía más comentarios el martes, citando la revisión policial en curso de la parada de tráfico. Se negó a proporcionar una copia del informe del incidente policial a The Associated Press, diciendo que una solicitud de registros formales tendría que ser presentada para la información pública.

En el vídeo difundido por las cámaras corporales de la parada de tráfico del 23 de julio, la tensión aumenta brevemente cuando la conductora dice a la policía que tiene una pistola guardada en la guantera del coche.

“Ocupantes del coche, dejen las manos fuera del coche. Sabemos que hay un arma ahí dentro”, grita a los pasajeros uno de los agentes con un arma en la mano. “Si metéis la mano en el coche, puede que os disparen”.

El abogado especializado en derechos civiles David Henderson revisó un vídeo que mostraba parte de la parada y declaró al Dallas Morning News que cree que la familia fue objeto de un perfil, añadiendo que cree que la policía violó los derechos constitucionales de la familia.

El hecho de que una mujer negra tuviera un arma de fuego en su vehículo también puede haber influido, dijo.

“En los casos que he visto de personas de color con licencia para portar armas, en cuanto alertan a la policía de que llevan un arma, la policía cambia drásticamente su forma de tratarlas”, dijo Henderson.

Pasan más de siete minutos antes de que los agentes presentes en el lugar enfunden sus armas tras reconocer su error y se acerquen al coche.

Uno de los niños mantiene las manos en la parte trasera del coche mientras el marido de la conductora se baja, diciendo a los agentes que son viajeros de Arkansas y que acababan de terminar de desayunar antes de que pararan su coche.

“Escucha, hermano, sólo hemos venido a un torneo de baloncesto”, dice el hombre sollozando a los agentes. También se oye llorar a uno de los niños mientras el hombre añade: “Apuntaron a mi hijo sin motivo”.

Los agentes se disculpan repetidamente, y uno dice que respondieron con las armas desenfundadas porque es “la forma normal de sacar a la gente de un coche robado”. Otro asegura a la familia que no corrían peligro porque seguían las órdenes de los agentes.

“Si cooperáis, no va a pasar nada”, dice el agente. “Nadie dispara a alguien al azar sin motivo, ¿verdad?”.

El agente que inició el control de tráfico y que estaba entre los que sacaron las armas también era negro. Explica que cuando comprobó la matrícula, “la puse como AZ de Arizona en lugar de AR” de Arkansas.

“Todo esto es culpa mía, vale”, dice el agente. “Pido disculpas por esto. Sé que es muy traumático para usted, su sobrino y su hijo. Como he dicho, es culpa mía”.

El marido de la conductora está visiblemente conmocionado después de que la policía le explique lo sucedido.

Dice que se le cayó el teléfono después de que pararan el coche. “Si hubiera ido a buscar mi teléfono, podríamos habernos matado todos”.

El hombre se aparta entonces de los agentes, camina hacia el lado del pasajero del coche e inclina la cabeza, sollozando a voz en grito.