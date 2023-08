Acusan a una mujer de intentar matar a su marido con café envenenado

TUCSON, Arizona (TELEMUNDO GRAY NEWS) -Una mujer enfrenta un cargo de intento de asesinato después de haber sido acusada de haber intentado matar a su marido envenenando su café con cloro.

Melody Felicano Johnson, de 39 años, fue detenida en Tucson acusada de intento de asesinato en primer grado, agresión agravada y añadir sustancias nocivas a alimentos, bebidas o medicamentos.

Johnson, que está detenida bajo fianza de $250,000, estaba programada para ser procesada el viernes y se esperaba que se declarara inocente.

Según los documentos judiciales, Johnson y su marido tienen un hijo en común y están en trámites de divorcio.

El marido de Johnson pertenece a las Fuerzas Aéreas y estuvo destinado en Alemania hasta que recientemente se trasladó a Davis-Monthan, en Tucson.

El marido de Johnson dijo que se dio cuenta de que su café sabía mal a partir de marzo de 2023 en Alemania.

Dijo que continuó bebiendo el café durante dos o tres semanas antes de que decidiera comprobar su suministro de agua con tiras de prueba para piscinas.

El hombre, que no ha sido identificado, dijo que probó el agua del grifo y todo era normal. La denuncia provisional muestra que cuando analizó la cafetera, reveló niveles elevados de cloro.

En mayo, el hombre dijo que instaló una cámara en su casa de Alemania y sorprendió a su mujer añadiendo algo a la cafetera.

Dijo a los investigadores que había dejado de tomar el café, pero fingió que lo hacía. Dijo que no dijo nada a las autoridades porque no quería presentar una denuncia mientras estaba en Alemania.

El 28 de junio, la familia Johnson regresó a Tucson y fue alojada temporalmente en un hotel de la base.

Según el documento, el hombre instaló otra cámara y volvió a captar a su esposa vertiendo algo en la cafetera.

El 6 de julio, presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Tucson. La policía dijo que como el video no era claro y no se podía decir lo que ella estaba haciendo, se tomó un informe pero no se le dio seguimiento.

El hombre compró entonces otra cámara, una que parecía una alarma de incendios, y la fijó al techo.

El 7 de julio, la familia fue trasladada a una vivienda estable, por lo que el hombre instaló allí las cámaras.

El 18 de julio, el hombre llevó a la policía varios vídeos que, según la denuncia, mostraban a Johnson poniendo cloro en la cafetera.

Cuando Johnson fue detenida, se acogió inmediatamente a su derecho a un abogado y no fue interrogada.

La policía dijo que la cafetera olía a cloro y que se encontró un pequeño recipiente, posiblemente con cloro, debajo del fregadero del cuarto de baño de Johnson. Johnson y su marido tenían habitaciones y baños separados.

Se pidió una fianza elevada para Johnson porque su familia está en Filipinas y ella compró recientemente una casa allí.

El hombre dijo a los investigadores que cree que su mujer intentaba matarlo para cobrar sus prestaciones.

