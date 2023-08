Un misterioso brote en el refugio de animales de Lubbock mata a 14 perros

LUBBOCK, Texas (TELEMUNDO LUBBOCK)- A principios de esta semana, el Refugio de Animales de Lubbock detuvo todas las admisiones y adopciones debido a un brote entre los animales. LAS está trabajando ahora para aislar y tratar la enfermedad mortal desconocida.

“En los diez años que llevo aquí, nunca había visto algo así”, declaró Steven Greene, director de los Servicios para Animales de Lubbock.

Todo empezó el pasado miércoles durante las rondas matinales, cuando los empleados de los Servicios para Animales de Lubbock encontraron tres perros muertos dentro de sus perreras. Greene declaró que no es raro que los perros recién llegados enfermen después de llegar al refugio, pero ese no era el caso de estos perros.

“Una cosa que es realmente extraña es que estaban en nuestras habitaciones de larga estancia”, dijo Greene. “Todos estos perros han estado aquí entre tres y seis meses”.

Greene declaró que no están seguros de cómo llegó la enfermedad al refugio. El misterioso brote sólo ha matado a perros adultos, y aunque no hay diagnósticos claros, todavía, Greene dijo que esto no coincide con los virus típicos que ven.

“Estando en el oeste de Texas, hay mucho moquillo y parvo; no hemos visto moquillo en unos cuatro años, y vemos parvo regularmente en cachorros”, dijo Greene. “Así que, para los perros adultos que han estado aquí y han sido vacunados, esta es realmente una situación extraña”.

Aparte de las preocupaciones dentro del refugio, Greene confirmó que murió un perro que fue adoptado de LAS.

“Lo llevaron a un veterinario local, y no conseguimos ese cadáver, así que no pudimos enviarlo. No sabemos si está relacionado, pero es muy posible que lo esté”, dijo Greene.

Sin embargo, el resto de los cadáveres han sido enviados a un laboratorio de Canyon para ser analizados. Se espera que esto determine de qué enfermedad se trata y si puede transmitirse a los humanos. Greene declaró que todo el mundo debería vigilar de cerca a sus mascotas por el momento.

“Si observan alguno de los síntomas que he descrito, como sangre en la boca, diarrea sanguinolenta, letargo, cualquier cosa fuera de lo normal, pónganse en contacto con nosotros y envíen a un agente de campo para que podamos evaluar al animal”, ha declarado Greene.

Greene declaró que el brote sólo está afectando a los perros en este momento; 14 han muerto en Lubbock Animal Shelter hasta ahora. El refugio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

