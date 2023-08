Reunificación familiar en Estados Unidos: migrantes de 4 países hispanos podrán aplicar. ¡Conoce todos los detalles!

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunció el inicio del envío de invitaciones a inmigrantes originarios de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras que han sido aprobados para la reunificación familiar en EE.UU. a través del Formulario I-130.

Estos individuos podrán calificar para entrar a Estados Unidos y esperar allí hasta que haya cupos de visa de inmigrante disponibles y reciban la residencia legal permanente, también conocida como “green card”.

El Centro Nacional de Visas (NVC) del Departamento de Estado (DOS) será el encargado de enviar las invitaciones bajo los procesos de permisos de reunificación familiar (FRP) para los cuatro países mencionados, comenzando el 31 de julio de 2023.

Reunificación familiar Estados Unidos: Te explicamos cómo se llevará a cabo

Esta medida forma parte de la política migratoria temporal del gobierno de Joe Biden, que fue anunciada a finales de abril como respuesta al levantamiento del Título 42.

Para aquellos no ciudadanos o extranjeros que no cuenten con una visa válida para ingresar a Estados Unidos, se les insta a utilizar la aplicación móvil CBP One y buscar programas válidos disponibles, como el asilo.

Deben cumplir con los requisitos y esperar la aprobación de una solicitud en línea, tras lo cual el DHS les enviará una Notificación de Comparecencia para presentarse en un puerto de entrada autorizado.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) realizará una entrevista y decidirá, utilizando su discreción, si el solicitante tiene un medio creíble que justifique su ingreso a Estados Unidos para continuar su caso de asilo ante un juez de inmigración.

Plan de reagrupación familiar en EE.UU.: Promete ser un proceso seguro, legal y ágil

Es importante destacar que el Gobierno asegura que el proceso de inmigración legal implementado en la frontera es seguro.

USCIS ha enfatizado que cada invitación se evaluará caso por caso y que ambos caminos habilitados por la Casa Blanca, es decir, el programa de parole humanitario y el de reunificación familiar, son vías seguras y legales que permiten a las familias reunirse sin tener que emprender viajes peligrosos o esperar largos periodos de tiempo.

Para recibir una invitación, los peticionarios deben asegurarse de que el NVC tenga su información de contacto y dirección postal actualizada. Las invitaciones se enviarán por correo y/o correo electrónico y contendrán información sobre los miembros de la familia elegibles para ser considerados en el proceso.

Además, USCIS anunció que pronto habilitará una herramienta en línea en su página web para procesar Formularios FRP y agilizar los procedimientos.

Importancia del Formulario I-130 en el proceso de reunificación familiar

El Formulario I-130, uno de los documentos más importantes en USCIS, registra un alto volumen de peticiones pendientes de aprobación. A finales de diciembre del año pasado, la agencia contabilizaba 1,899,166 solicitudes en espera.

Por otro lado, el Centro Nacional de Visas del DOS entrega alrededor de 480,000 green cards cada año, pero debido a la acumulación histórica, las esperas han aumentado considerablemente en las últimas décadas. Por ejemplo, para la categoría F1 (padres estadounidenses solicitando a sus hijos mayores solteros), la espera es de 9 años, mientras que para ciudadanos de origen mexicano, se eleva a 21 años.

En el caso de la categoría F2 (residentes pidiendo a su cónyuge o hijos menores de 21 años), la espera es de 3 años, pero para mexicanos se extiende a 23 años.

En resumen, el programa aprobado por la administración Biden permite que ciertos extranjeros, solicitados por familiares ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, reciban autorización para ingresar a Estados Unidos una vez que se apruebe el Formulario I-130.

Esta medida migratoria permitirá que las familias puedan esperar unidas en Estados Unidos hasta que haya un cupo de visa disponible, sin importar cuánto tiempo demore en avanzar el Boletín de Visas. Esto ofrece una nueva oportunidad para reunificar a familias que antes enfrentaban barreras significativas en el proceso de inmigración.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.