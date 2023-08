Daniel Arenas confiesa momento cuando se le apareció la Virgen de Guadalupe

(TELEMUNDO GRAY NEWS) - El actor y conductor televisivo Daniel Arenas habló de su fervor religioso y confesó el emotivo momento cuando se le apareció la Virgen de Guadalupe.

Daniel Arenas, uno de los conductores del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, contó recientemente ante las cámaras cómo se le apareció la Virgen de Guadalupe en un papel cuando visitó México tiempo atrás.

Captura de pantalla del video de ‘Hoy Día’ publicado en su canal en YouTube (Telemundo)

“Esa imagen fue cuando llegué a México. Yo no conocía, debo confesarlo, a la virgencita. Sabemos que es alguien muy especial para muchos, hay quienes no creen en ella, y yo creo fielmente en ella”, expresó Daniel Arenas en ‘Hoy Día’ mientras proyectaban un video.

En su relato, reveló: “Esto es una cosa espectacular que me pasó hace unos años. La virgencita se me apareció en un recibo de una cafetería muy conocida a la que fui. Guardé mis cosas en un maletín y cuando llegué a mi casa en México me encontré con la imagen de la virgen y desde ahí no me abandona. La virgencita siempre ha estado pendiente de mi familia”.

Esa experiencia, aseguró, incrementó su fe y su devoción. El artista originario de Colombia compartió que su familia también es muy creyente y que cree firmemente en el poder de Dios: “Siempre ha estado pendiente de mi familia, cuando hemos tenido temas de salud nos ha ayudado mucho y yo pienso que eso lo hace la fe. Cuando tienes la fe inquebrantable, Dios siempre está con uno acompañando”.

