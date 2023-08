Condenan a 3 años y medio de prisión a un hombre de Lubbock que amenazó a funcionarios electorales y a sus hijos

LUBBOCK, Texas (TELEMUNDO CENTRAL TEXAS) - Un hombre de Texas que sugirió un “tiroteo masivo de trabajadores electorales” y amenazó a dos funcionarios del condado de Maricopa y a sus hijos fue condenado ayer a tres años y medio de prisión federal, anunció la fiscal federal del distrito norte de Texas, Leigha Simonton.

Frederick Francis Goltz, de 52 años, se declaró culpable en abril de comunicaciones interestatales amenazadoras. Fue sentenciado el jueves por el juez de distrito James Wesley Hendrix, quien ordenó tres años de libertad supervisada tras la condena del acusado.

“Los trabajadores electorales desempeñan un deber sagrado para el cuerpo político. Dejando a un lado sus inclinaciones políticas personales, ayudan a los votantes de todas las tendencias políticas a emitir su voto, un ritual vital para el funcionamiento de la democracia estadounidense. Los fiscales del condado desempeñan un papel igualmente vital al responder a los desafíos legales en los tribunales. Las amenazas contra cualquiera de ellos son inconcebibles”, ha declarado la fiscal federal Leigha Simonton. “Este acusado en particular abogó repetidamente por la violencia no sólo contra estos hombres, sino también contra sus hijos. El Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados mientras malos actores amenazan a miembros de las fuerzas del orden o a funcionarios electorales.”

“Nuestra democracia exige igualdad de acceso y una participación sin trabas. Estoy asombrado por la dedicación de los trabajadores y funcionarios públicos que cumplen con sus obligaciones para garantizar que todas nuestras voces puedan ser escuchadas por encima del ruido creado por las amenazas repugnantes destinadas a incitar al miedo y al daño físico”, dijo el agente especial del FBI de Dallas a cargo Chad Yarbrough. “Este ruido no tiene cabida funcional en nuestra sociedad, y el FBI seguirá protegiendo al pueblo estadounidense de las amenazas de violencia y buscando justicia para las víctimas”.

Según los documentos judiciales, el Sr. Goltz amenazó a varias personas -incluidos un abogado de la Fiscalía del Condado de Maricopa y un funcionario electoral del Condado de Maricopa- en las plataformas de medios sociales de extrema derecha Patriots.win y Gab.com.

En la declaración de culpabilidad, Goltz admitió que el 21 de noviembre de 2022 publicó en las redes sociales el nombre, la supuesta dirección y el supuesto número de teléfono del abogado, junto con el comentario sardónico: “Sería una pena que alguien llegara a [sic] estos niños. Hay algunos locos por ahí. Este tipo de información no debería estar disponible en Internet”. En la misma fecha, en respuesta a otro post que hacía referencia a otros funcionarios del condado de Maricopa, el Sr. Goltz dijo: “Alguien tiene que atrapar a estas personas Y a sus hijos. Los niños son el mensaje más importante que hay que enviar”.

Apenas dos días después, según los registros judiciales, el Sr. Goltz respondió a un post sobre el funcionario electoral con el comentario: “Tiene una ESPOSA que también es abogada. Tenemos que averiguar su nombre y dónde trabaja. No creo que tenga hijos, pero no estoy seguro al 100%”. Cuando otro usuario comentó que los niños deberían estar “fuera de los límites”, el Sr. Goltz respondió diciendo: “NADA está fuera de los límites. Es la gente como tú, que supuestamente está con nosotros, la que no tiene estómago para hacer lo necesario para recuperar nuestro país.”

Una investigación del FBI sobre otras actividades del Sr. Goltz en las redes sociales reveló un largo historial de amenazas contra diversos objetivos, como funcionarios del gobierno, agentes de la ley y otros:

Por ejemplo, según los registros judiciales, el 13 de noviembre de 2022, Goltz abogó por “un tiroteo masivo de trabajadores electorales y funcionarios electorales” en distritos electorales que, en su opinión, habían obtenido resultados “sospechosos”.

Unas semanas más tarde, dijo que estaba “dispuesto a quitar vidas” para protegerse de lo que él llamaba un “gobierno tiránico”.

Según los registros judiciales, el Sr. Goltz recalcó en repetidas ocasiones que “los niños no están fuera de los límites” y dijo que perseguir a los niños es importante porque “envía un mensaje... la gente pagará el precio de los ‘pecados del padre’. Los niños muertos se graban a fuego en la memoria de la gente”. También habló del posible uso de armas de fuego ocultas.

En la vista de sentencia del jueves, el abogado de la Fiscalía del Condado de Maricopa testificó que a él, a su esposa y a sus cuatro hijos se les asignó protección las 24 horas del día y se les entregaron chalecos antibalas en respuesta a la amenaza.

El funcionario electoral, en una declaración leída en voz alta por el fiscal, dijo que el caso iba mucho más allá de los dos hombres a los que el Sr. Goltz amenazó específicamente en Internet:

