Murió influencer vegana por la presunta dieta estricta que mantenía

(TELEMUNDO ATLANTA). La influencer vegana Zhanna Samsonova supuestamente “murió por inanición” a sus 39 años después de subsistir exclusivamente con una dieta de frutas exóticas en Malasia, según sus amigos y familiares.

De acuerdo con el New York Post, que citó informes locales, Zhanna, de origen ruso y quien frecuentemente promocionaba alimentos crudos en las redes sociales donde millones de espectadores la conocían en TikTok, Facebook e Instagram como Zhanna D’Art, murió el 21 de julio después de que finalmente buscara tratamiento médico durante una gira por el sudeste asiático.

“Hace unos meses, en Sri Lanka, ya se veía exhausta, con las piernas hinchadas que rezumaban linfa”, comentó un amigo no identificado a Newsflash. “La enviaron a su casa a buscar tratamiento. Sin embargo, se escapó de nuevo. Cuando la vi en Phuket, me horroricé. Yo vivía un piso arriba de ella y todos los días temía encontrar su cuerpo sin vida por la mañana. La convencí de que buscara tratamiento, pero no lo logró”.

La madre de Samsonova atribuyó el fallecimiento de su hija a una “infección similar al cólera”. Sin embargo, su causa oficial de muerte no ha sido declarada, indicó el reporte del Post.

Siendo defensora de la comida herbívora cruda, la influencer afirmaba que seguía una “dieta completamente crudivegana” durante los últimos cuatro años, consumiendo solo “frutas, brotes de semillas de girasol, batidos de frutas y jugos”, de acuerdo con la reseña del referido medio.

Tiempo atrás, Zhanna comentó que su régimen de alimentos crudos supuestamente se inspiró al ver a “compañeros” que parecían mucho mayores que sus edades, lo que atribuyó a sus dietas de “comida chatarra”.

Usó las redes sociales para difundir su doctrina de la dieta cruda, describiendo: “Yo como comida sencilla, aunque tengo mucha experiencia como chef de comida cruda. Me encanta crear mis propias recetas e inspirar a la gente a comer más sano”. Desafortunadamente, sus amigos creen que sus llamadas elecciones de alimentos saludables fueron las culpables de su muerte.

La familia de Zhanna está a la espera de un informe médico y un certificado de defunción que determine la causa oficial de su muerte.

