Lizzo es acusada por presunto acoso sexual y discriminación

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante Lizzo fue demandada por tres de sus exbailarinas quienes acusan a la ganadora del Grammy de acoso sexual y alegan que ella y su productora crearon un ambiente de trabajo hostil.

La demanda civil presentada el martes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles afirma que Lizzo presionó a las bailarinas para que interactuaran con strippers en un club en Amsterdam y avergonzó a una de ellas por su aumento de peso antes de despedirla.

Las demandantes Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez formulan numerosos cargos, entre esos el acoso sexual, religioso y racial, discriminación por discapacidad y agresión.

La demanda legal nombra a Melissa Viviane Jefferson, conocida profesionalmente como Lizzo, su productora Big Grrrl Big Touring, Inc., y Shirlene Quigley, capitana del equipo de baile de la artista.

Los representantes de Lizzo no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios sobre la demanda.

El expediente judicial afirma que después de realizar un concierto en Ámsterdam, Lizzo y su equipo asistieron a un espectáculo de temática sexual en un club en el notorio Barrio Rojo de la ciudad donde “Lizzo comenzó a invitar a los miembros del elenco a turnarse para tocar a los artistas desnudos (strippers)”. Durante el espectáculo, Lizzo coreó y presionó a Davis para que tocara los senos de una de las mujeres desnudas que actuaban en el club, según el expediente.

“Finalmente, el coro se volvió abrumador y la sra. Davis mortificada accedió en un intento de poner fin a los cánticos”, dice la denuncia. “Las demandantes estaban horrorizadas por la poca consideración que mostraba Lizzo por la autonomía corporal de sus empleados y quienes la rodeaban, especialmente en presencia de muchas personas a las que ella empleaba”.

Lizzo, que habitualmente defiende la positividad corporal, también está acusada de criticar a Davis por su aumento de peso después de acusarla de no estar comprometida con su rol. Davis fue despedida en mayo por grabar una reunión durante la cual Lizzo les había dado unas anotaciones a las bailarinas sobre sus actuaciones, según la denuncia.

Quigley, quien se desempeñó como juez en el programa de telerrealidad de la cantante “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”, está acusada en la demanda de imponer sus creencias cristianas a los bailarines. El expediente judicial afirma que Quigley se refirió a Davis como una “no creyente” y le dijo a sus compañeros de trabajo: “ningún trabajo ni nadie me impedirá hablar del Señor”.

A principios de este año, Lizzo ganó el Grammy por grabación del año por su éxito ‘About Damn Time’. Una gira mundial de apoyo a su cuarto álbum de estudio, ‘Special’ de 2022, concluyó el mes pasado.

