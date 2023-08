Abuela de Texas acusada de abandonar a sus nietos qen un incendio fatal obtiene libertad condicional

WACO, Texas (TELEMUNDO CENTRAL TEXAS) - Una abuela de Waco, que según la policía fue la primera persona en salir de su casa en llamas, se declaró culpable el martes de los cargos de poner en peligro a los niños en un incendio en 2018 en el que murieron sus dos nietos.

Andrea Alemán, de 49 años, se declaró culpable de los cargos reducidos a cambio de una recomendación de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de McLennan de que sea puesta en libertad condicional por delito grave durante cinco años y completar cursos de educación cognitiva y crianza de los hijos.

La jueza Susan Kelly, del Tribunal Estatal del Distrito 54 de Waco, aceptó el acuerdo de culpabilidad y le dijo a Alemán, que se presentó ante el tribunal en silla de ruedas, que no le ordenaría realizar servicios comunitarios debido a sus debilitantes problemas de salud.

Anthony Cole Puente Jr, de 4 años, y su hermana, Rachel Rose Aleman, de 2 años, murieron por inhalación de humo en el incendio de noviembre de 2018 en la casa de Aleman en el sur de Waco, en la avenida Webster. La policía alegó en una declaración jurada de arresto que ella “abandonó a sus nietos en una casa en llamas y no tomó ninguna medida para conseguirles ayuda hasta que los bomberos pasaron junto a ella en la esquina hacia abajo de la casa.”

Los fiscales Will Hix y Ryan Calvert dijeron en un comunicado después de que Alemán fuera puesta en libertad condicional que las muertes de los niños son “desgarradoras.”

“Nuestra oficina, sin embargo, está comprometida con el principio de responsabilizar a los delincuentes por los crímenes apoyados por la evidencia, incluso cuando hacerlo es emocionalmente difícil”, dijeron. “Estamos muy agradecidos a los bomberos de Waco, a la policía y al personal de AMR que hicieron todo lo posible para evitar esta tragedia”.

El padre de los niños, Antonio Puente, cumple una condena de cinco años de prisión por posesión de metanfetamina. Pudo seguir la vista del martes a distancia desde su unidad penitenciaria.

En una declaración de impacto de la víctima, Puente dijo que se opone enérgicamente al acuerdo de culpabilidad de Alemán, diciendo al tribunal: “Siento que aquí no se está haciendo justicia.”

“¿Por qué no intentó ayudarles? preguntó. “”Simplemente los abandonó en la casa para que se quemaran. No les ayudó. Dos bebés inocentes murieron. Creo que no se está haciendo justicia”.

El abogado de Alemán, Phil Frederick, calificó el caso como una “situación horrible”. Dijo que continuamente ha desafiado la culpabilidad penal de Aleman en el caso, especialmente cuando un ex fiscal amenazó con acusar a Aleman de lesiones graves de primer grado a un niño que conllevaba una sentencia de cadena perpetua y alegó que ella intencionalmente o conscientemente causó lesiones graves a los niños.

Aleman fue acusada en septiembre de 2019 por cargos de lesiones graves en segundo grado a un niño, punibles con hasta 20 años de prisión, que alegaban que ella causó sus lesiones y muerte por omisión.

La oficina del fiscal presentó una acusación sustitutiva el 7 de julio que redujo el cargo a delito grave de cárcel estatal por poner en peligro a un niño, alegando que no supervisó adecuadamente al niño mayor alrededor de una condición peligrosa, una llama piloto de calentador de agua expuesta.

Calvert y Hix dijeron que la acusación original habría requerido pruebas de que Alemán no actuó deliberadamente para salvar a los niños del incendio.

“Sin embargo, después de revisar el caso, incluso consultando con el detective investigador, los fiscales determinaron que las pruebas no apoyaban la acusación original”, dijeron Calvert y Hix. “Sin embargo, las pruebas sí demostraron que Alemán puso en peligro a los niños al no supervisarlos negligentemente antes del incendio, lo que en última instancia los puso en peligro de lesiones o muerte”.

Frederick dijo que Aleman utilizaba un andador en ese momento antes de que su débil salud la obligara a ir en silla de ruedas. Dijo que huyó del incendio con su hija de 11 años y pensó que los niños más pequeños también habían escapado. La mayoría de los bomberos, según Frederick, dicen a los ocupantes de las viviendas que no vuelvan al interior de una casa en llamas una vez que han escapado.

Según una declaración jurada de arresto presentada en el caso de Aleman, ella “cambió varias veces su historia sobre lo ocurrido durante el incendio y sobre su fuga”. Dijo a los investigadores que estaba durmiendo cuando los dos niños la despertaron y la alertaron de un incendio en la cocina.

“Alemán no se levantó inmediatamente para investigar, sino que optó por permanecer en la cama durante al menos varios minutos en una casa en la que no funcionaban los detectores de humo”, dice la declaración jurada.

“Una vez que la acusada salió de la habitación, dejó atrás a ambas víctimas y no regresó para ayudarlas o asegurarse de que salieran de la casa”, alega la declaración jurada. “En lugar de eso, la acusada se limitó a llamar brevemente desde la habitación contigua y luego se marchó sin asegurarse de que los niños habían huido”.

Aleman admitió que abandonó la casa en llamas “sin ver salir realmente a los niños pequeños”, dice la declaración jurada.

Una vez que los bomberos supieron que los dos niños seguían dentro de la casa, los bomberos tardaron unos 12 minutos en encontrarlos. Uno estaba dentro de un armario y el otro dentro de un cuarto de baño.

