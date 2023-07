Yailin muestra cambio de look, pero su aspecto desata polémica

(TELEMUNDO ATLANTA). La rapera dominicana Yailin La Más Viral mostró un nuevo look a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, pero su aspecto ha desatado una polémica entre algunos de ellos quienes consideran que la imagen fue retocada en exceso.

La artista de 21 años publicó la fotografía el fin de semana y a diferencia de sus otras publicaciones, en esta bloqueó los comentarios. Sin embargo, varios usuarios optaron por dejarles sus mensajes en el segundo post que tiene en el ‘feed’.

La reciente fotografía muestra a una sensual Yailin con el cabello color anaranjado, un top blanco con diseño de flores, pantalón blanco y unos tacones, lentes de sol, reloj y bolso con la misma tonalidad de su cabello. Además, está sentada sobre un superauto con aparentes manchas de pintura de distintos colores que recuerda al cabello de Tekashi69, con quien se le ha vinculado sentimentalmente.

La imagen causó revuelo por el aspecto físico de Yailin, cuyo rostro, cintura y piel habrían sido refinados en demasía, a juicio de algunos usuarios.

En la segunda publicación de su perfil, un seguidor aprovechó que la sección de comentarios estaba activa y le escribió: “Por qué desactivas los comentarios, tanto Photoshop, ni tú te la crees”, pero otra fanática le respondió: “Como casi todas las artistas lo usan mi vida, no solo ella, lo que pasa que personas como tú por nada se ofenden y se la pasan llevando vida ajena. Cada quien hace con su vida lo que quiera, por ejemplo, ¿por qué tú no tienes foto de perfil? Ahh porque no quieres verdad, a ella no le da la gana poner comentarios, así de simple”.

Otros mensajes de los seguidores indicaron: “Desactivó los comentarios en su foto que recién subió, jajaja, y yo que le quería comentar: hola Barbie, cómo te va con el plástico”, “Jajaja, en la otra foto no activa los comentarios, ¿por qué será? Porque no se ve igual que en este post”, “No hay Photoshop en tu último post”.

