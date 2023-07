Anuel confirma quién es su nueva pareja al publicar romántica foto

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante de trap y reguetón Anuel confirmó finalmente su noviazgo al publicar una romántica foto junto a su nueva pareja.

Aunque desde hace unas semanas se había especulado que su reciente conquista era la venezolana Laury Saavedra luego de que Anuel mostrara varias fotos de una mujer sin enseñar su rostro, en esta oportunidad lo confirmó al publicar una imagen donde ambos aparecen claramente agarrados de las manos.

En un reciente post en Instagram, el rapero puertorriqueño compartió una galería de imágenes para describir su éxito en las presentaciones que efectuó en Italia y España. “Primero prendí fuero en Roma, Italia, y después en Almería, España. Hoy vamos a prender fuego en Murcia”, escribió Anuel.

Sin embargo, la foto de la galería que más llamó la atención de sus fanáticos fue la quinta, donde mostró por primera vez el rostro de su nueva pareja Laury Saavedra, con quien caminaba agarrado de mano y a quien además etiquetó.

En la publicación, Anuel también dejó un mensaje que podría hacer referencia al rapero Tekashi69, quien en el pasado estuvo acusado por tráfico de drogas.

“Ya le demostramos al mundo que no hay que vender droga pa’ ser exitoso cuando creces en un barrio o en un caserío. Los modelos a seguir míos eran bandidos y cantantes que representaban la calle, pero la música me cambió la vida y como líder tengo la responsabilidad de ser el mensaje positivo después de tantas malas decisiones en la vida, ahora la mayoría de los chamaquitos quieren ser cantantes. Ya no quieren vender droga. Entonces empezamos a salvar vidas hace tiempo”, manifestó.

A su vez, agregó: “De una forma u otra, me vean bien o mal, como dijo @tegocalderon como quiera que lo pongan, hago menos mal que antes, y me falta mucho por mejorar y aprender aún”.

