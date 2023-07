Estrenan película sobre Mónica Spear, asesinada junto a su esposo en un asalto

(TELEMUNDO ATLANTA). Parte de la vida de la modelo venezolana Mónica Spears fue retratada en la película ‘Mónica, entre el cielo y la tierra’, que se estrenó en exclusiva recientemente en el Festival de Cine Venezolano en Mérida y empezará a proyectarse en los cines en septiembre.

La ex Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo Thomas Berry fueron asesinados en un asalto el 6 de enero de 2014 en Puerto Cabello, Venezuela, luego de que el auto en el que también iba su hija de 5 años en ese entonces y única sobreviviente se accidentara en una autopista.

#28Jul Tras 3 largos años de espera, la película sobre Mónica Spear, 'Mónica, entre el cielo y la tierra', está a punto de aterrizar en las salas de cine de Venezuela este mes de septiembre. pic.twitter.com/KlZSFyIwAl — Diario El Siglo C.A (@elsiglocomve) July 28, 2023

Mónica Spears, quien también fue una destacada actriz con roles en diversas producciones, entre esas ‘Pasión Prohibida’ de Telemundo, tenía 29 años cuando le arrebataron la vida.

Por primera vez, la historia de la modelo se contará en la película ‘Mónica, entre el cielo y la tierra’, dirigida por Giovanni Gómez Ysea, quien manifestó para People en Español: “Es un pequeño homenaje que se le hace a esa gran Miss Venezuela, a esa gran actriz internacional, a esa madre, a esa víctima de la inseguridad de mi país”.

A su vez, detalló: “La gente va a ver una historia real entre este servidor y Mónica que comienza en noviembre del año 2013 hasta su fatal asesinato el 6 de enero de 2014. Lo que estuvo haciendo Mónica en esa trayectoria: venía de Miami de hacer la novela ‘Pasión Prohibida’ y luego se encuentra conmigo y hacemos planes para hacer un par de cortometrajes, un par de películas”.

Maya, hija de Mónica Spear quien presenció el doble homicidio y quien ahora tiene 14 años, recibirá un poco más de la mitad de todas las ganancias que genere el filme en cualquier plataforma: “El 51% es para su hija Maya, que funge con autorización de su abuelo, Rafael Spear, como productora ejecutiva de la película. Tanto streaming, taquilla internacional, taquilla nacional… Todo lo que pueda originar en cuanto a ganancias la película”.

Sobre lo sensible de la historia que se retrata, cuyo estreno se retrasó tres años por la pandemia y crisis en Venezuela, el cineasta comentó que la familia de la modelo no ha visto la cinta. “Ninguno de ellos la ha visto. Yo sé que su papá Rafael Spear no la va a ver, creo que sería insoportable ver esa película. Ninguno de sus hermanos la ha visto (…). Si es fuerte para mí, si me conmueve a mí todavía a casi ya 10 años de su vil asesinato, ¿qué será para ellos?”.

