Una familia del centro de Texas sigue en Minesota luchando por recuperar sus derechos sobre las decisiones médicas de su hijo

THORNTON, Texas (TELEMUNDO CENTRAL TEXAS) - Una pareja del centro de Texas ha estado atrapada en Minnesota durante más de seis meses, luchando para recuperar sus derechos sobre las decisiones médicas de su hijo después de optar por suspender el tratamiento de quimioterapia para su hijo de cinco años de edad.

McKena Beck, natural de Thornton, y su familia estaban de visita en Minnesota para pasar las vacaciones cuando su hijo Keaton cayó gravemente enfermo y una visita de urgencia al hospital Children’s Minnesota de Minneapolis confirmó que tenía leucemia.

Tras una ronda de quimioterapia de urgencia, no se detectó ningún cáncer en el cuerpo de Keaton, pero los médicos querían continuar el tratamiento entre dos y cinco años más mientras Keaton estuviera en remisión.

Sin embargo, Peck y Hunter Verm, el padre de Keaton, no querían continuar con la quimioterapia. Tras rechazar las recomendaciones del hospital, el Children’s Minnesota denunció a la pareja a los servicios de protección de menores, que finalmente les retiraron la custodia médica.

“El tribunal ha ordenado a los padres que pueden estar presentes en el hospital, pero no pueden interferir en las decisiones médicas ni en el tratamiento de ninguna manera”, declaró a KWTX Christina Zauhar, abogada de la familia Peck y Verm.

Peck dice que prefiere utilizar remedios naturales en su lugar, sobre todo después de ver cómo la quimioterapia impactó en su hijo.

“Ha habido varias veces que me ha dicho que quiere irse a la cama y no despertarse nunca”, dijo McKena Peck, madre de Keaton. “Lleva en tratamiento desde diciembre, así que le han pinchado cientos de veces y no para nunca”.

Recientemente, su caso fue a juicio en junio, pero el juez falló a favor de mantener todas las decisiones médicas en el condado de Wright.

“El juez dictaminó que Keaton es, de hecho, en la necesidad de servicios de protección infantil, ya que está médicamente descuidado, es la conclusión que se hizo”, dijo Zauhar.

La familia se ha enfrentado a varios retos a lo largo de todo esto, incluyendo Verm tener que volver a trabajar de nuevo en Oklahoma para mantener a su familia.

“Tres niños necesitan a su padre”, dijo Peck. “Un niño que está pasando por quimioterapia lo quiere cerca, lo necesita cerca”.

Pero Peck dice que no se dará por vencida. Ahora está luchando para que Keaton sea trasladado a otro hospital cerca de su familia, ya sea en Texas o en Oklahoma, y finalmente espera que el caso sea apelado.

“No voy a parar hasta que se haga justicia”, afirma Peck. “Mi hijo se merece más de lo que está recibiendo ahora. Si a otros niños se les permite parar los tratamientos, al mío se le debería permitir parar los tratamientos y no arriesgar su vida.”

En un comunicado, Children’s Minnesota dijo que “Children’s Minnesota está comprometido con la salud, la seguridad y la privacidad de nuestros pacientes y sus familias. Como tal, Children’s Minnesota no hace comentarios sobre pacientes específicos en cumplimiento de las leyes federales de privacidad de la atención médica. nuestra organización se compromete a poner a los niños en primer lugar, y trabajar con su familia para desarrollar un plan de atención eficaz.”

Copyright 2023 Telemundo Waco. Todos los derechos reservados.