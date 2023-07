(TELEMUNDO ATLANTA). Para lamento de muchos de los fanáticos de ambos artistas, Rauw Alejandro confirmó el fin de su relación con Rosalía al emitir un comunicado en el que aseguró que nunca le fue infiel, como se ha especulado desde el lunes en redes sociales y diversos medios de comunicación.

El reguetonero puertorriqueño fue el primero en romper el silencio luego de que la revista People reportó en exclusiva su separación de la española Rosalía, con quien se había comprometido en marzo.

A través de un comunicado publicado en sus ‘Historias’ de Instagram, Rauw Alejandro manifestó: “Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”.

A su vez, confirmó: “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Rauw Alejandro niega haberle sido infiel a Rosalía, su “historia más real de amor” (Instagram)

Con esas palabras, el cantautor de 30 años quiso ponerle fin a los rumores que se han difundido sobre una presunta infidelidad que habría cometido con una modelo colombiana.

Culminó el mensaje con la frase: “Sin nada más que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Att. Raul”.

Hasta el amanecer del jueves, Rosalía no había emitido declaraciones sobre el fin de su relación con Rauw Alejandro. El sábado, ella culminó su gira ‘Motomami World Tour’ en el festival Lollapalooza de París, Francia, donde lloró al entonar el tema ‘Hentai’, según un video que comenzó a hacerse viral el martes.

