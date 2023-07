Rosalía rompe en llanto en pleno escenario y envía emotivo mensaje

(TELEMUNDO ATLANTA). Millones de fanáticos quedaron sorprendidos el martes cuando la revista People reportó que los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, una de las parejas favoritas en la industria musical, terminaron su relación. Ahora, un video grabado el fin de semana muestra a la española llorando en el escenario, lo que ha hecho pensar si su emotividad estaría relacionada con el rompimiento.

Hasta la mañana de este miércoles, ni Rosalía ni Rauw Alejandro han confirmado públicamente su separación, pero la publicación de la mencionada revista lo dio por hecho. El sábado, la cantante española culminó su gira ‘Motomami World Tour’ en el festival Lollapalooza de París, Francia, y lloró al entonar el tema ‘Hentai’, según un video que comenzó a hacerse viral el martes.

Aunque el fin de semana se pensó que las lágrimas de Rosalía eran debido al fin de su gira que comenzó en julio de 2022, ahora se especula que la emotividad podría haber estado relacionada con el fin de su relación con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien se había comprometido hace cuatro meses.

Al referirse a su gira, Rosalía publicó en Instagram: “Se terminó Motomami, pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”.

Desde ayer, el post se ha llenado de comentarios de sus fanáticos conmocionados por la presunta separación, entre los que se pueden leer: “Rosalía, desmiente lo de Rauw, por favorrr”, “Dime que es mentira que terminó tu relación con Rauw”, “Mamita que tú eres muy bella, a veces las mujeres exitosas les tocan hombres mediocres de sentimientos y pensamientos”, “Rosi, le quedaste grande a Rauw”.

