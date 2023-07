Estados Unidos oculta un programa que captura ovnis; un exfuncionario de la Fuerza Aérea testifica ante el Congreso

WASHINGTON (AP) - Un exfuncionario de inteligencia de las Fuerzas Aéreas declaró el miércoles ante el Congreso que Estados Unidos oculta un programa de larga duración que recupera objetos voladores no identificados y les aplica ingeniería inversa. El Pentágono ha negado sus afirmaciones.

El esperado testimonio del mayor retirado David Grusch ante un subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes fue la última incursión del Congreso en el mundo de los FANI, o “fenómenos aéreos no identificados”, que es el término oficial que utiliza el gobierno estadounidense en lugar de ovnis. Aunque el estudio de aeronaves u objetos misteriosos suele evocar a extraterrestres y “hombrecillos verdes”, en los últimos años demócratas y republicanos han presionado para que se investigue más por tratarse de un asunto de seguridad nacional, debido a la preocupación de que los avistamientos observados por los pilotos puedan estar relacionados con adversarios de Estados Unidos.

Grusch dijo que el jefe de un grupo de trabajo del gobierno sobre los FANI le pidió en 2019 que identificara todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo. En ese momento, Grusch estaba destinado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, la agencia que opera los satélites espía de Estados Unidos.

“En el desempeño de mis funciones oficiales, se me informó de un programa de ingeniería inversa y recuperación de accidentes de PAU que se prolongaba durante varias décadas y al que se me denegó el acceso”, declaró.

Al preguntársele si el gobierno estadounidense tenía información sobre vida extraterrestre, Grusch dijo que probablemente Estados Unidos ha sido consciente de la actividad “no humana” desde la década de 1930.

El Pentágono ha negado las acusaciones de encubrimiento de Grusch. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa Sue Gough dijo que los investigadores no han descubierto “ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relativos a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres.” La declaración no se refería a los ovnis de los que no se sospecha que sean objetos extraterrestres.

Grusch afirma que se convirtió en un informante del gobierno tras su descubrimiento y que se ha enfrentado a represalias por dar la cara. Se negó a ser más específico sobre las tácticas de represalia, citando una investigación en curso.

“Algunas de las tácticas que utilizaron para perjudicarme, tanto profesional como personalmente, fueron brutales y desafortunadas”, afirmó.

El representante Glenn Grothman, republicano de Wisconsin, presidió la audiencia del panel y bromeó ante un auditorio repleto: “Bienvenidos al subcomité más emocionante del Congreso esta semana”.

Hubo interés bipartidista en las afirmaciones de Grusch y un tono más sobrio que en otras audiencias recientes protagonizadas por denunciantes celebrados por los republicanos y criticados por los demócratas. Los legisladores de ambos partidos preguntaron a Grusch sobre su estudio de los ovnis y las consecuencias a las que se enfrentó, y sobre cómo podían averiguar más sobre los programas UAP del gobierno.

“Entiendo que usted argumenta que lo que necesitamos es transparencia real y sistemas de información para que podamos obtener algo de claridad sobre lo que está pasando ahí fuera”, dijo el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland.

Algunos legisladores criticaron al Pentágono por no proporcionar más detalles en una sesión informativa clasificada o por no divulgar imágenes que pudieran mostrarse al público. En audiencias anteriores, funcionarios del Pentágono mostraron un vídeo tomado desde un avión militar F-18 que mostraba una imagen de una forma parecida a un globo.

En diciembre, funcionarios del Pentágono declararon que habían recibido “varios centenares” de nuevos informes desde el lanzamiento de un esfuerzo renovado para investigar las denuncias de ovnis.

En ese momento, “no hemos visto nada, y todavía estamos muy al principio, que nos lleve a creer que alguno de los objetos que hemos visto sea de origen extraterrestre”, dijo Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad. “Cualquier sistema no autorizado en nuestro espacio aéreo lo consideramos una amenaza para la seguridad”.