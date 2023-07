Alerta AMBER emitida para adolescente del condado Rockwall

ROYSE CITY, Texas (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Se emitió una alerta AMBER para un joven de 16 años de Royse City.

Caylee Sellers fue vista por última vez en la cuadra 300 de N. Houston Street a las 5 a.m. del Sábado.

Llevaba una sudadera con capucha colorada blanca y pantalones negros. A las 6 de la tarde, no se dio ninguna descripción de un vehículo.

El Departamento de Policía de Royse City compartió información detallada sobre Caylee:

El Departamento de Policía de Royse City está buscando ayuda para localizar a un menor de 16 años desaparecido. Caylee Lynne Sellers (blanca/mujer, 5′3″, 110 lbs., cabello negro, ojos verdes) fue vista por última vez el Sábado 22 de Julio de 2023, alrededor de las 5:00 a.m. Caylee estaba pasando la noche en la casa de una amiga en la cuadra 300 de la calle N. Houston, cuando le dijo a la amiga que su madre quería que volviera a casa y que su madre había llamado a un Uber para que la llevara a su casa. El amigo dijo que Caylee salió de la residencia y pudo haberse subido a un automóvil de pasajeros negro con ruedas cromadas. Caylee fue vista por última vez con una sudadera con capucha blanca con Colorado escrito y pantalones negros. Caylee llevaba una mochila negra con varias prendas dentro.

El Sábado 22 de Julio de 2023 alrededor de las 4:00 p.m., la madre de Caylee llegó a la casa en N. Houston Street en Royse City para recoger a Caylee. Fue entonces cuando descubrió que Caylee había salido de la casa de la amiga alrededor de las 5:00 a.m. supuestamente para irse a casa. La madre se puso en contacto con el padre de Caylee para ver si había ido a su casa, pero Caylee no lo había hecho. El padre verificó la ubicación del teléfono celular de Caylee y determinó que estaba apagado y que la última ubicación conocida parecía estar en algún lugar de la ciudad de Euless alrededor de las 7 de la mañana. La madre de Caylee se puso en contacto con el Departamento de Policía de Euless y condujo hasta Euless, pero no se pudo localizar a Caylee. La madre de Caylee se comunicó con el Departamento de Policía de Royse City y Caylee fue ingresada en la computadora como Persona desaparecida/Fugitiva.

El Departamento de Policía de Royse City ha agotado todas las pistas, incluidos posibles avistamientos en Royse City, Fate, Rockwall, Heath, Forney, Garland y Greenville, y solicita ayuda para localizar a Caylee Sellers. El Departamento de Policía de Royse City no tiene información de que Caylee Sellers haya sido secuestrada; sin embargo, debido al tiempo transcurrido desde la última vez que se supo de ella, existen serias preocupaciones por su seguridad. El Departamento de Policía de Royse City ha solicitado que se emita una Alerta Amber de área local. Una Alerta Amber de área local es nueva y permite que las fuerzas del orden público presenten una solicitud a través del Departamento de Seguridad Pública de Texas para una Alerta Amber incluso cuando no se han verificado todos los criterios para una alerta estatal.

Cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de Caylee Seller debe llamar al Departamento de Policía de la Ciudad de Royse al 972-636-9422 oa la agencia local encargada de hacer cumplir la ley.

DPS le pide que llame al 911 si vea Sellers.

