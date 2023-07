¿Son solo “colaboradores”? Tekashi69 y Yailin se dan tremendo beso en la boca

(TELEMUNDO ATLANTA). Tekashi69 y Yailin La Más Viral finalmente han dado una muestra de afecto mayor que el que suelen tener los compañeros de trabajo, aunque ellos siguen diciendo que son solo “colaboradores”. Sin embargo, un tremendo beso parece dar indicios de que su relación es más íntima de lo que se creía.

En un nuevo video musical titulado ‘Shaka Laka’, los raperos se besaron en la boca (con lengua incluida) y lo mostraron por primera vez al público, lo que dejó a muchos fanáticos creyendo que ellos sí son pareja sentimental, pese a que no lo hayan confirmado.

El video, donde colaboraron con el rapero estadounidense Kodak Black, se estrenó en la tarde del sábado y en 12 horas ya había alcanzado casi 4 millones de reproducciones. Tekashi69 y Yailin publicaron en Instagram un fragmento de la grabación y una imagen donde se dieron el apasionado beso.

En el post de Yailin, algunos usuarios han comentado: “Se terminó de quedar calvo Anuel, jajaja”, “Esa es la actitud, firme y fuerte”, “Se declararon los colaboradores”, “Ahora yo me pregunto, ¿no eran colaboradores?”.

Al final del tema, la dominicana canta: “Ando ready pa’ romperte. Échate pa’ allá que la presión está caliente, ¡eh! De mi barrio ya he parti’o un pa’l de dientes. Hablan de mí, pero no lo dicen de frente, ¡eh! Ando con los gangsters. Ando con un flow bien duro, que no hay quién lo aguante. Viral en todas las redes, pero la misma de antes. Y como dicen: tengo calle, pero elegante”.

La letra que entona Yailin sigue: “Suenan los shooters, shooters, shooters por ahí, ¡ah! Te hacen placa placa placa, ‘lante de mí. Di’que tú eres un tipo que mata gente, pero también hay gente que puede matarte a ti”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.