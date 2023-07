Lowe’s despide a empleada de una tienda por intentar impedir un robo

RINCON, Georgia (Telemundo Savannah) — Una mujer de 68 años fue despedida de la tienda Lowe’s en la que trabajó por más de una década por tratar de detener a unos ladrones que se llevaron miles de dólares en mercancía.

Según la policía de Rincon, Georgia, el 25 de junio, tres personas cargaron un carro de compras con productos valorados en más de 2 mil dólares, informó nuestra televisora hermana en Savannah WTOC.

Cuando los sospechosos trataban de salir de la tienda sin pagar, Donna Hansbrough sujetó el carro de compras para tratar de detenerlos, dicen las autoridades.

En ese momento, según indica el reporte policial, uno de los sospechosos golpeó a la mujer en la cara tres veces.

“No podía quedarme sentada mirando”, dijo la empleada agredida

“El sujeto decidió que quería que soltara el carro, así que me golpeó. Agarré mis gafas, pero no solté el carro así que me volvió a golpear una y otra vez”, dijo Donna Hansbrough.

La política de la empresa Lowe’s establece que los empleados no pueden intervenir durante incidentes de hurto o robo.

Hansbrough dijo que, aunque quedó con un ojo morado y sin trabajo, “no podía quedarse sentada mirando” a alguien que se va de la tienda sin pagar.

“Es mi culpa, me siento mal, pero a la vez tengo emociones encontradas”, comentó Hansbrough. “Amo mi trabajo... lo amaba. Disfruté trabajando con estas personas”.

¨Son dos experiencias traumáticas en una cuando una persona es víctima de un ataque violento y además pierde su trabajo, su felicidad, su paz, todo al mismo tiempo”, dijo el detective Vance.

Sospechosos de ataque a un empleado y robo en una tienda Lowe's en Georgia. (Rincon Police Department)

La policía busca a dos sospechosos de robo y agresión

Según la policía de Rincon, Jarmar Lawton, uno de los sospechosos, está bajo custodia de las autoridades por cargos no relacionados con este caso.

El robo a la tienda Lowe’s sigue bajo investigación y hay órdenes de arresto vigentes contra los otros dos sospechosos: Takyah Berry y su tío, Josheph Berry. El Departamento de Policía de Rincon pide a quien tenga información sobre estos individuos que llame al 912-826-5200.

