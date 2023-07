¡Se aproxima el Mundial Femenino 2023 por Telemundo! Conoce el calendario de los partidos y la fase de grupos

¡Se acerca el Mundial Femenino 2023! En tan solo dos días, dará inicio este emocionante torneo que se extenderá desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto. Los amantes del fútbol podrán disfrutar de la transmisión de todos los partidos a través de la señal de Telemundo, completamente en español.

Este año, la Copa Mundial Femenina de la FIFA se llevará a cabo por primera vez en dos países diferentes: Australia y Nueva Zelanda. Esta novena edición de la competición más importante del fútbol femenino promete ser inolvidable.

Una de las novedades de esta edición es la ampliación del torneo, con la participación de 32 naciones compitiendo por el preciado trofeo.

Estas selecciones ya han sido distribuidas en ocho grupos, y se ha definido el calendario y los horarios de los partidos de la fase de grupos, así como los cruces eliminatorios de octavos, cuartos, semifinales y la esperada final del 20 de agosto.

Fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023

La fase de grupos del Mundial Femenino Australia y Nueva Zelanda 2023, que tuvo lugar el sábado 22 de octubre de 2022, quedó conformada de la siguiente manera:

• Grupo A: Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza

• Grupo B: Australia, Irlanda, Nigeria y Canadá

• Grupo C: España, Costa Rica, Zambia y Japón

• Grupo D: Inglaterra, Haití, Dinamarca y China

• Grupo E: Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos y Portugal

• Grupo F: Francia, Jamaica, Brasil y Panamá

• Grupo G: Suecia, Sudáfrica, Italia y Argentina

• Grupo H: Alemania, Marruecos, Colombia y República de Corea

La fase de grupos Mundial Femenino 2023 se llevará a cabo desde el 20 de julio hasta el 3 de agosto, luego dará paso a la fase eliminatoria de octavos de final, que se disputará los días 5, 6, 7 y 8 de agosto.

Los cuartos de final se jugarán entre el 11 y el 12 de agosto, seguidos de las semifinales el 15 y 16 del mismo mes. El partido por el tercer puesto se llevará a cabo el 19 de agosto, mientras que la gran final, que coronará al campeón, se jugará el 20 del mismo mes, tal como lo estipula la FIFA.

Calendario de los partidos del Mundial Femenino 2023: fechas, equipos, hora y dónde ver

20 de julio : Nueva Zelanda vs Noruega, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Telemundo y Peacock

20 de julio : Australia vs Irlanda, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Telemundo y Peacock

20 de julio : Nigeria vs Canadá, 10:00 PM ET / 7:00 PM PT - Universo y Peacock

21 de julio : Filipinas vs Suiza, 12:30 PM ET / 9:30 PM PT - Universo y Peacock

21 de julio : España vs Costa Rica, 3:30 AM ET / 11:30 PM PT - Telemundo y Peacock

21 de julio : Estados Unidos – Vietnam, 8:30 PM ET / 5:30 PM PT - Telemundo y Peacock

22 de julio : Zambia vs Japón, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Universo y Peacock

22 de julio : Inglaterra vs Haití, 5:00 AM ET / 2:00 AM PT - Telemundo y Peacock

22 de julio : Dinamarca vs China, 7:30 AM ET / 4:30 AM PT - Universo y Peacock

23 de julio : Suecia vs Sudáfrica, 12:30 AM ET / 9:00 PM PT - Universo y Peacock

23 de julio : Países Bajos vs Portugal, 3:00 AM ET / 12:00 AM PT - Telemundo y Peacock

23 de julio : Francia vs Jamaica, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Telemundo y Peacock

24 de julio : Italia vs Argentina, 1:30 AM ET / 10:30 PM PT - Telemundo y Peacock

24 de julio : Alemania vs Marruecos, 4:00 AM ET / 1:00 AM PT - Universo y Peacock

24 de julio : Brasil vs Panamá, 6:30 AM ET / 3:30 AM PT - Telemundo y Peacock

24 de julio : Colombia vs Corea, 9:30 PM ET / 6:30 PM PT - Universo y Peacock

25 de julio : Nueva Zelanda vs Filipinas, 1:00 AM ET / 10:00 PM PT - Universo y Peacock

25 de julio : Suiza vs Noruega, 3:30 AM / 12:30 PT - Telemundo y Peacock

26 de julio : Japón vs Costa Rica, 12:30 AM / 9:30 PM PT - Universo y Peacock

26 de julio : España vs Zambia, 3:00 AM ET / 11:00 PM PT - Telemundo y Peacock

26 de julio : Canadá vs Irlanda, 7:30 AM ET / 4:30 AM PT - Universo y Peacock

26 de julio : Estados Unidos vs Países Bajos, 8:30 AM ET / 5:30 AM PT - Telemundo y Peacock

27 de julio : Portugal vs Vietnam, 3:00 AM ET / 11 PM PT - Universo y Peacock

27 de julio : Australia vs Nigeria, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Universo y Peacock

27 de julio : Argentina vs Sudáfrica, 7:30 PM ET / 4:30 PM PT - Universo y Peacock

28 de julio : Inglaterra vs Dinamarca, 4:00 AM ET / 1:00 AM PT - Telemundo y Peacock

28 de julio : China vs Haití, 6:30 AM ET / 3:30 AM PT - Universo y Peacock

29 de julio : Suecia vs Italia, 3:00 AM ET / 11:00 PM PT - Telemundo y Peacock

29 de julio : Francia vs Brasil, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Telemundo y Peacock

29 de julio : Panamá vs Jamaica, 8:00 AM ET / 3:00 AM PT - Telemundo y Peacock

29 de julio : Corea vs Marruecos, 12:00 AM ET / 9:00 PM PT - Universo y Peacock

30 de julio : Suiza vs Nueva Zelanda, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Telemundo y Peacock

30 de julio : Noruega vs Filipinas, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Universo y Peacock

30 de julio : Alemania vs Colombia, 5:00 AM ET / 2:00 AM PT - Telemundo y Peacock

31 de julio : Japón vs España, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Telemundo y Peacock

31 de julio : Costa Rica vs Zambia, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Universo y Peacock

31 de julio : Canadá vs Australia, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Telemundo y Peacock

31 de julio : Irlanda vs Nigeria, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Universo y Peacock

01 de agosto : Portugal vs Estados Unidos, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Telemundo y Peacock

01 de agosto : Vietnam vs Países Bajos, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Universo y Peacock

01 de agosto : Haití vs Dinamarca, 6:30 AM ET / 3:30 AM PT - Universo y Peacock

01 de agosto : China vs Inglaterra, 6:30 AM ET / 3:30 AM PT - Telemundo y Peacock

02 de agosto : Sudáfrica vs Italia, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Universo y Peacock

02 de agosto : Argentina vs Suecia, 2:30 AM ET / 11:30 PM PT - Telemundo y Peacock

02 de agosto : Jamaica vs Brasil, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Telemundo y Peacock

02 de agosto : Panamá vs Francia, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Universo y Peacock

03 de agosto : Marruecos vs Colombia, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Telemundo y Peacock

03 de agosto : Corea vs Alemania, 5:30 AM ET / 2:30 AM PT - Universo y Peacock

¿Cuándo se juegan los octavos, cuartos, semifinales y la final del Mundial femenino 2023?

• Los octavos de final se llevarán a cabo entre el 5 y el 8 de agosto

• Los cuartos de final se disputarán entre el 10 y el 12 de agosto

• Las semifinales se jugarán el 15 y el 16 de agosto

• El partido por el tercer y cuarto puesto se llevará a cabo el sábado 19 de agosto

• La gran final del Mundial Femenino 2023 se disputará el 20 de agosto

No te pierdas ni un solo partido de esta emocionante Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. ¡Sintoniza Telemundo todos los días para disfrutar de toda la acción!

