¿Quién ganó Top Chef VIP 2? Luego de una intensa competencia, esta participante volvió a casa con el codiciado premio

La gran final de Top Chef VIP 2 llegó a su emocionante conclusión el pasado lunes, 17 de julio, después de 12 intensas semanas de competencia culinaria entre 20 celebridades.

Solo cuatro talentosos chef alcanzaron el cupo como finalistas de Top Chef VIP 2: Sebas Villalobos, Alana Lliteras, Laura Zapata y Germán Montero. Sin embargo, solo uno de ellos se alzó con el codiciado título de Top Chef VIP, además de embolsarse el gran premio de $100,000 dólares.

¿Quién ganó Top Chef VIP 2? ¡Entérate!

La ganadora de Top Chef VIP 2 fue Alana Lliteras, la talentosa y joven actriz que cautivó a los espectadores y a los jueces con su impresionante habilidad culinaria. La competencia fue dura, pero Alana superó todos los desafíos y se ganó el título de mejor chef en la final de la segunda temporada de Top Chef VIP.

¡Escamoles y emociones! Alana Lliteras se corona como la reina de Top Chef VIP

La gran final de Top Chef VIP 2 exigía que los finalistas idearan y cocinaran un menú en tres tiempos, compuesto por entrada, plato fuerte y postre. Alana presentó un menú conceptual que deslumbró a los jueces, utilizando técnicas de cocina innovadoras y elevadas, dejando su sello personal en cada plato. Su postre, un delicioso buñuelo relleno de escamoles, conquistó los paladares más exigentes y fue clave para su victoria en esta segunda temporada de Top Chef VIP.

Las redes sociales estallaron en reacciones mixtas después de conocer quién ganó Top Chef VIP 2. Mientras muchos aplaudieron su merecida victoria y celebraron su talento culinario, otros expresaron sus opiniones discordantes sobre la elección del ganador.

El apoyo inquebrantable de Sebas: ¿Qué dijo Alana tras ser la ganadora de Top Chef VIP 2?

Al ser anunciada como la ganadora, Alana Lliteras no pudo ocultar su emoción y nerviosismo. Al recibir el abrazo reconfortante de Sebas Villalobos, su fiel compañero en la competencia, la joven mexicana compartió sus sentimientos: “Estoy muy emocionada, pero nerviosa, sigo temblando, como que no me lo estoy creyendo todavía”.

Además, Alana no dejó pasar la oportunidad de agradecer a Sebas por su apoyo incondicional durante todo el camino hasta la gran final de la segunda temporada de Top Chef VIP.

Reconoció que él fue una pieza clave en su perseverancia: “Fue un camino largo, con altibajos y complicaciones, pero comparto este premio con Sebas. En los momentos en los que pensé en rendirme, él fue una de las principales razones para seguir adelante. Gracias a eso”, destacó Lliteras en medio de la gran emoción por su triunfo en la final de Top Chef VIP 2.

El talento culinario y la pasión de Alana Lliteras la llevaron a conquistar el título de Top Chef VIP y a ganar el premio en efectivo de $100,000 dólares. Su legado como la mejor chef de la televisión de habla hispana quedará para siempre en la historia del reality show de Telemundo.

