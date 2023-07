Ex agente de la patrulla fronteriza de Texas sentenciado por la muerte de la madre de su hijo y de su bebé

LAREDO, TEXAS (TELEMUNDO GRAY NEWS) - Un ex agente de la Patrulla Fronteriza en Texas acusado de asesinar a la madre de su hijo y el hijo de ambos, fue condenado a dos cadenas perpetuas y vida en prisión sin libertad condicional la tarde del lunes.

Después de cinco años de espera, siete días de juicio, 7 días en la fase de sentencia y después de horas en los argumentos finales, el jurado ha sentenciado a Ronald Anthony Burgos Avilés, por las muertes de Grizelda Hernández y el bebé Dominic Hernández en abril del 2018.

En ese entonces Burgos Avilés era supervisor de la patrulla fronteriza y estaba casado con Amy Burgos, también agente de la patrulla fronteriza, con quien tiene dos hijos. Durante el juicio, las pruebas demostraron que Burgos Avilés tuvo un romance con la víctima, Grizelda Hernández, cuyo cadáver fue encontrado junto al de su hijo. Los resultados de paternidad mostraron que Dominic Hernández, de un año, también era hijo de Burgos-Avilés.

El fiscal de distrito dijo en la corte que en diciembre de 2017 Grizelda Hernández se acercó a Burgos-Avilés para pedirle apoyo financiero mientras cursaba sus estudios. Cuando no recibió ese apoyo de Burgos-Aviles, solicitó la manutención del niño en los primeros meses de 2018.

Los registros muestran que Burgos-Avilés ocultó toda esta información a su esposa después de que la orden de manutención infantil se encontró en sus pertenencias durante la investigación.

Las pruebas mostraron que Burgos-Avilés dejó de comunicarse con Grizelda por Facebook y comenzó a hacerlo a través de la aplicación Snapchat en los días previos al asesinato.

El 9 de abril de 2018 el ex agente de la patrulla fronteriza se reunió con Grizelda y Dominic en un parque local durante horas de trabajo, engañándolos hacia su muerte. Según los informes de la autopsia, Grizelda fue brutalmente apuñalada un total de 27 veces y Dominic fue apuñalado dos veces. Ambos asesinatos incluyeron puñaladas en la yugular y en la zona del cuello.

“Este caso trata de la rendición de cuentas. Le hemos dado todas las pruebas. Los hechos hablan más que las palabras, así es como se puede saber su previsibilidad”, dijo el fiscal de distrito Isidro R. “Chilo” Alaniz

En el lapso de solo siete días, un total de 22 testigos subieron al estrado para repasar los hallazgos del caso.

Entre ellos, Angélica Hernández, hermana de Grizelda, el Dr. Antonio Rodríguez, médico de Dominic, la Dra. Corinne Stern, médico forense del condado de Webb, el agente de la Patrulla Fronteriza Bradly Dennison, uno de los compañeros de trabajo de Burgos, y el investigador del Departamento de Policía de Laredo Raimundo García.

Muerte o vida en prisión sin derecho a libertad condicional es la sentencia que por 7 días estuvo en tela de juicio, luego de que la noche del jueves 6 de julio fuera encontrado culpable Burgos.

Burgos enfrenta dos cadenas perpetuas y vida en prisión.

Luego de darse la sentencia, el Juez Joe López dio oportunidad a la familia de las victimas a dar su último mensaje a Burgos que incluía un mensaje del padre, la madre, el hijo y los hermanos de Grizelda.

“Yo Ramiro Hernández y padre de Grizelda Hernández y abuelo de Dominic les diré que mi vida ha cambiado para siempre. Cuando perdimos a Gray y Dominic también perdimos un pedazo de nuestros corazones. A menos que hayas pasado por lo que nosotros estamos pasando nunca sabrás como nos sentimos” asi fue como incio la fase de declaraciónes de la familia de las victimas el padre de Grizelda.

Ramiro Jr. un hermano de Grizelda dijo,“La forma en que le hablas a tu madre y a tu esposa me dice que no eres mierda y que nunca lo serás. Tu papa dijo que satanas lo hizo, no tu. Bueno yo creo que tu papa es un cobarde, viendolo de esa manera al no enseñarte como ser un hombre ante tus propias acciones. Un padre sabe muy bien de lo que son capaces sus hijos”.

La hermana de Grizelda tuvo una de las declaraciones más impactantes que decía: “Espero justicia por los bárbaros y horribles actos de violencia que ejecutaste y acabaron con la vida de Gray y Dominics. Sigo de luto y duelo. En cada fiesta, en cada reunión familiar, sus sillas permanecen vacías como mi corazón. Este vacío, este hueco está lleno de rabia y furia. No tener a mi hermana ha sido el dolor más difícil con el que he tenido que vivir. Este no es ni será mi final. Mi hermana dio una gran batalla. Ella es y fue una guerrera. Tú siendo una desgracia de ser humano como eres, tuviste que arrastrarla y cobardemente tuviste que librarte de ella y de su hijo. Sin embargo, ella se paró frente a ti y te desafió a tu emboscada. Ahora te burlas de Dios, predicando la palabra en vano. No hay suficiente sangre en tu cuerpo para hacer justicia a Gray o Dominic. Soy consciente de a dónde vas, sé hacia dónde te diriges y te maldigo, te condeno no al pecado - A TI. (Rezo por) con cada fibra de mi cuerpo, cada emoción de mi alma lo peor de las estancias siniestras más violentas. Ruego a todas las entidades que revivas el dolor que causaste a mi sangre, cada minuto, cada día hasta que seas entregado a tu creador. Entonces podrás revivirlo en el infierno por toda la eternidad.

Con lágrimas en los ojos y notable rabia, la madre de Grizelda leyó la declaración de su nieto Jaden, en la que dice lo mucho que se siente solo y lo mucho que echa de menos a su madre y a su hermanito.

