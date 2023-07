Hispana acusada de patear a niño de 2 años en la guardería donde trabajaba

PARMA HEIGHTS, Ohio (WOIO/Gray News) - La policía confirmó el viernes que una mujer empleada de una guardería enfrenta cargos penales tras ser acusada de patear a un niño de dos años.

El incidente ocurrió el 10 de julio en Play Academy Daycare en la localidad de Parma Heights, en un suburbio de Florida.

Un video de vigilancia capturó a la mujer de 59 años, Isabelita García, pateando a un niño en las nalgas.

El detective de Parma Heights, Adam Sloan, confirmó que García enfrenta cargos de delito menor de asalto y delito menor que pone en peligro a los niños en el Tribunal Municipal de Parma.

Sloan también confirmó que el empleo de García en la guardería, Play Academy, ha sido rescindido.

La madre del niño dijo que fue testigo de la patada.

“Lo vi golpear a otro estudiante, así que quería ver cómo reaccionaría la maestra, ella terminó pateándolo en el trasero, así que instantáneamente me asusté”, dijo la madre del niño, Dailyn Meade.

Meade dijo que la trabajadora de la guardería no sabía que Meade estaba detrás de ella cuando pateó a su hijo.

“Al instante ella lo agarró y comenzó a frotarlo y luego me rogó que no llamara a la policía porque no quería perder su trabajo”, dijo Meade.

La policía dijo que comenzó su investigación inmediatamente después de recibir una llamada de Meade y los oficiales fueron a la guardería y hablaron con todas las personas involucradas.

Según la policía, el niño no parecía herido y no necesitaba atención médica cuando los agentes estaban en el lugar.

Meade ha sacado a su hijo de la guardería.

