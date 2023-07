Agentes acusaron a sheriff de Texas de corrupción y disfunción antes del tiroteo en el que murieron cinco personas

COLDSPRING, Texas (AP) - El sheriff Greg Capers era la imagen clásica de un agente de la ley de Texas cuando anunció la captura de un presunto asesino: sombrero blanco de vaquero en la cabeza, estrella dorada en el pecho, cruz blanca en el cinturón y una gran pistola con su nombre en la cadera.

Durante cuatro días, Francisco Oropeza había eludido a cientos de agentes después de matar presuntamente a cinco vecinos cuando se quejaron de que sus disparos nocturnos no dejaban dormir a su bebé. El sheriff dijo que sus ayudantes llegaron en 11 minutos, pero Oropeza había desaparecido. Una vez terminada la búsqueda, Capers tenía un mensaje para las familias de las víctimas.

“Ya pueden estar tranquilos”, dijo Capers a una hilera de cámaras de televisión en mayo. Más tarde, el fornido sheriff llevó personalmente al “cobarde” a los tribunales.

Pero una investigación de Associated Press llevó a la oficina del sheriff a revelar que los agentes tardaron casi cuatro veces más de lo que Capers dijo inicialmente en llegar al tiroteo.

Associated Press también descubrió que la aparición de Capers en el centro de atención nacional desmentía años de quejas sobre corrupción y disfunción que hasta entonces eran desconocidas fuera de los pinares del condado de San Jacinto.

Capers no respondió directamente a las solicitudes de comentarios.

Lo que ha sucedido bajo su vigilancia es indicativo de los retos a los que se enfrenta la policía en las zonas rurales de Estados Unidos, donde pequeñas plantillas deben patrullar vastas jurisdicciones. También revela la dificultad de exigir responsabilidades a las fuerzas del orden en zonas aisladas con escasa supervisión externa.

Los antiguos ayudantes del sheriff afirman que la oficina de Capers ha descuidado durante mucho tiempo el trabajo policial básico, mientras se dedicaba a confiscar bienes que aumentan su presupuesto de 3,5 millones de dólares, pero que no siempre se sostienen en los tribunales.

Los agentes no detuvieron a Oropeza el año pasado después de que fuera denunciado por violencia doméstica y nunca se pusieron en contacto con las autoridades federales para comprobar su estatus migratorio, aunque los funcionarios de inmigración dicen que estaba en el país ilegalmente. El departamento de Capers también parece haber hecho poco para investigar después de la llamada de otra familia al 911 informando de que los disparos de un hombre diferente en el patio trasero casi alcanzaron a su hija pequeña.

El condado pagó 240.000 dólares en 2020 para resolver la demanda de un denunciante que acusaba a Capers de mala conducta de amplio alcance. El año pasado, los líderes del condado contrataron a una empresa de consultoría policial para examinar la oficina del sheriff, pero ignoraron su recomendación de que la brigada de corrupción pública de los Texas Rangers investigara.

El Instituto LION encontró pruebas de que Capers fomentó una cultura “basada en el miedo” y supervisó la incautación indebida de decenas de miles de dólares en propiedades. El informe del grupo, obtenido por la AP, también alega que los ayudantes del sheriff no hicieron un seguimiento de las denuncias de 4.000 delitos, incluidos abusos sexuales y de menores.

“El sheriff y su círculo íntimo hacen lo que quieren, independientemente de la ley, sin ninguna consecuencia”, dijo Michael Voytko, quien pasó casi cinco años como ayudante del sheriff del condado de San Jacinto antes de irse en 2020 a otro trabajo de aplicación de la ley. “No había responsabilidad allí para ninguno de los diputados”.

Después del tiroteo masivo del 28 de abril en las afueras de Cleveland, a 46 millas (74 kilómetros) al noroeste de Houston, el segundo al mando de Capers dijo que el sheriff inicialmente dio su “mejor guestimation” sobre el tiempo de respuesta. El ayudante jefe Tim Kean añadió que los bajos salarios han dejado a la oficina corta de ayudantes para patrullar el condado, donde 27.000 personas viven dispersas por caminos de tierra a través de espesos bosques.

Kean también rechazó las acusaciones del consultor como “mentiras directas” fomentadas por los oponentes políticos del sheriff y dijo que el condado resolvió la demanda de los denunciantes para evitar un juicio costoso.

“Este lugar está abierto en cualquier momento a los Texas Rangers”, dijo Kean en una entrevista. “Cualquier día pueden venir aquí y recorrer todo este edificio de arriba abajo”.

En abril, mientras Wilson García y su esposa trataban de calmar el llanto de su bebé, los disparos procedentes del lote de su vecino resonaron en los pinos que rodean su casa.

García dijo que se acercó y le pidió a Oropeza que alejara sus sesiones de tiro de su casa. Cuando Oropeza se negó, García y su esposa hicieron la primera de muchas llamadas al 911 a las 11:34 de la noche.

Para entonces, Oropeza ya estaba en el punto de mira del sheriff.

Los oficiales fueron llamados a la casa de Oropeza al menos tres veces en los últimos dos años, según los registros de llamadas. Una de ellas se produjo el pasado mes de junio, cuando su mujer denunció que la había golpeado y pateado, le había " azotado” la cabeza contra la " entrada de grava” y la había amenazado de muerte, según consta en los registros judiciales. Los registros muestran que un agente llegó 46 minutos más tarde; Oropeza se había ido.

La orden de detención contra Oropeza se retiró a finales del mes siguiente, después de que su esposa dijera que no quería presentar cargos, según Kean. Se la acusa de haber contribuido a obstaculizar su detención en el tiroteo

Según los expertos, el historial de inmigración de Oropeza le impedía tener un arma de fuego. El mexicano, de 38 años, fue deportado cuatro veces antes de 2016 y volvió a entrar ilegalmente en el condado, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Su abogado, Anthony Osso, se negó a comentar sobre el estatus migratorio de su cliente y dijo que Oropeza se declarará inocente de asesinato capital.

Kean dijo que los ayudantes del sheriff no pueden comprobar por sí mismos los registros de inmigración y no se pusieron en contacto con el ICE porque no consideran que la agencia sea receptiva.

Los registros no aclaran la naturaleza de todas las llamadas a la casa de Oropeza, pero Capers ha dicho que su oficina recibió previamente quejas sobre los disparos del hombre.

García recordó que aquella noche de abril le dijo a su mujer “entra” mientras veía a su vecino correr hacia su casa recargando su rifle. A las 12:11 de la mañana, un operador escuchó disparos a través de la línea telefónica abierta, según una cronología detallada que la oficina del sheriff proporcionó a la AP en respuesta a sus preguntas.

Los agentes llegaron a la calle cinco minutos más tarde, 42 minutos después de la primera llamada al 911, según la cronología. La mujer de García, su hijo de 9 años y otras tres personas habían muerto.

Kean y otro funcionario del sheriff dijeron que las llamadas iniciales llegaron como quejas de acoso sobre Oropeza disparando en su propia propiedad y que algunas llamadas requirieron un traductor de español. Dijeron que los tres ayudantes del sheriff de guardia estaban trabajando en un robo con agravantes y que el tiempo que tardaron en responder fue “medio” teniendo en cuenta el tamaño del condado y las duras carreteras de la zona.

Al día siguiente, cuando Keith y Tiffany Pinkston se enteraron del tiroteo, lo primero que pensaron fue: “Podríamos haber sido nosotros”.

En enero, la familia estaba disfrutando de una fogata en el patio trasero con amigos cuando, según dijeron, su vecino empezó a disparar. Según recuerdan, las balas agujerearon la cerca y una de ellas salpicó tierra arenosa hacia su hija de 8 años, que corría gritando.

El grupo buscó refugio y llamó al 911. Según los Pinkston, cuando los agentes llegaron casi 40 minutos después, no pidieron al vecino que se identificara.

Dos meses después, la policía estatal detuvo al vecino acusado de homicidio involuntario en un accidente de tráfico mortal. Los documentos judiciales muestran que era un delincuente sexual convicto que no se había registrado en la policía de Houston el año anterior. Sus antecedentes penales le prohibían poseer un arma de fuego.

Kean dijo que los oficiales identifican " rutinariamente” a los que llaman y a las personas sobre las que llaman, se aseguran de que no hay personas que estén en la lista de personas buscadas y buscan pruebas de disparos, aunque no pudo decir si lo hicieron en la casa de los Pinkston. En los registros, los agentes escribieron que las personas que llamaron estaban “muy intoxicadas” y que su vecino negó tener un arma. Los agentes sugirieron que se trataba de fuegos artificiales.

Keith Pinkston, que se describe a sí mismo como un “chico de campo” que a menudo lleva una pistola y que en general apoya a la policía, mostró a la AP unos agujeros redondos en su valla que, según él, eran de disparos del vecino. Calificó a Capers y a sus ayudantes de “inútiles”.

Capers pasó décadas como oficial en el área de Houston antes de ser elegido como sheriff en 2014. Se hizo cargo de una unidad de 32 agentes con un historial de corrupción descrito en un libro de 1984, “Terror en la autopista 59″, que inspiró una película hecha para la televisión. El libro documentaba cómo el sheriff James “Humpy” Parker pisoteó los derechos de los conductores, especialmente los de color, en la década de 1970. Parker acabó declarándose culpable de cargos federales contra los derechos civiles y dimitió.

“Pensábamos que lo habíamos superado”, dijo el comisario del condado David Brandon. “Pero obviamente no lo hemos hecho”.

El año pasado, los comisionados del condado estaban lo suficientemente preocupados por la rotación de personal como para pagar al Instituto LION, la empresa de consultoría policial, casi 50,000 dólares para que revisara la oficina del sheriff y sugiriera mejoras.

El informe del grupo expone pruebas de que el personal del sheriff falsificó los registros de formación y no dio seguimiento a 4,000 delitos denunciados a lo largo de los años, incluidas 106 presuntas agresiones sexuales. El informe dice que Capers desestimó las preocupaciones sobre un romance entre un ayudante del sheriff y un informante y dejó de lado los informes de que el mismo ayudante del sheriff filtró información de investigación a los sospechosos.

Cuando el director general de LION, Mike Alexander, trató de presentar los resultados a los comisionados en una reunión a puerta cerrada en agosto, se sorprendió de encontrar allí al sheriff. Alexander, ex jefe de policía, escribió en su informe posterior que la presencia de Capers era “análogo a permitir que un posible sospechoso de crimen organizado estuviera presente durante una reunión informativa entre el detective investigador y el fiscal”.

Kean negó que los oficiales descuidaran las investigaciones, culpando en gran medida a un “error administrativo” en el sistema informático del departamento y afirmando que algunas víctimas no pudieron identificar a sus agresores. También dijo que Alexander nunca entrevistó a Capers, ni a él ni a otros ayudantes del sheriff.

Dos comisarios dijeron a la AP que se remitieron al fiscal del distrito, en lugar de remitir el asunto a los Rangers de Texas. Los otros dos tacharon la investigación de “caza de brujas” que reeditaba la demanda de un ex ayudante del sheriff descontento.

Esa demanda, presentada por Michael Flynt, acusaba a la oficina del sheriff de tomar represalias después de que él planteara su preocupación por la conducta de Capers. Flynt era un oficial retirado del área de Houston a quien Capers reclutó para dirigir una unidad encubierta de drogas a principios de 2017. La oficina del sheriff lo había despedido en junio de 2018, acusando a Flynt de falsificar documentos gubernamentales al supuestamente mentir en su solicitud de empleo.

Los jueces finalmente desestimaron y eliminaron los cargos. Flynt, de 57 años, se presentó sin éxito como candidato a sheriff contra Capers en 2020.

Ese año, Capers reconoció en una declaración que le dijo a un ex ayudante del sheriff que borrara de Facebook la información sobre la relación romántica del ayudante con un informante confidencial en una serie de casos de apuestas. El condado llegó a un acuerdo en la demanda de Flynt dos meses después.

Después de menos de dos años trabajando en medio de la “corrupción” de Capers, Flynt dijo que entiende “por qué la gente odia a los policías”.

Un lugareño cuya vida se vio trastornada por las redadas de apuestas es Rickie Wood. Incluso después de que se retiraran todos los cargos en su contra, Wood dijo que no pudo recuperar gran parte de la propiedad que los diputados incautaron cuando allanaron su concesionario de automóviles usados en 2015. Los artículos incluían títulos de más de 25 vehículos y su camioneta, dijo.

“Se llevaron todo lo que poseía hasta el punto en que ni siquiera podía operar mi negocio”, dijo el hombre de 68 años. “Fue devastador”.

Wood presentó una lista de más de dos docenas de artículos a la oficina del sheriff en 2017 describiendo algunos, incluida su camioneta, como gravemente dañados. Otros, incluidos dos ordenadores portátiles y un revólver Smith & Wesson, habían desaparecido.

Kean dijo que la oficina del alguacil tenía órdenes judiciales para las incautaciones y que no estaba al tanto de nada roto o perdido, señalando que la oficina mantiene un inventario cuidadoso de la propiedad.

Los antiguos ayudantes del sheriff afirmaron que las incautaciones cuestionables eran habituales y Capers admitió en su declaración haber pagado a una persona 2.815 dólares por unos bienes desaparecidos, entre ellos unos pendientes de diamantes.

También declaró bajo juramento que podría haber utilizado fondos incautados para asistir a una conferencia de sheriffs en Reno, Nevada, después de que los comisarios se negaran a pagar la factura.

El sheriff dijo que el viaje era para recibir formación, pero reconoció que también gastó parte de los fondos en juegos de azar.

------

El videoperiodista de The Associated Press Lekan Oyekanmi contribuyó a este despacho.

Copyright 2023 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.