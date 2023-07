Mordidas de perro podrían no estar incluidas en su seguro de casa

Odessa, Texas (KTLE) -Las mordidas de perro no podrían estar incluidas en seguro de casa de acuerdo con Lorna Camacho Portavoz del Departamento de seguro de Texas. Esto depende en la raza del perro. Por ello se recomienda que lea la letra pequeña de su seguranza de casa para asegurase de que es lo que cubre.

“Porque hay algunas que pueden estar excluidas de esta cobertura así que es muy importante que verifique tanto con su agente o compañía de seguros si excluye alguna raza y cual sería para que usted este protegido” dijo Lorna Camacho.

Ricky Bedient entrenador de mascotas nos relata que es importante siempre tomar en cuenta cómo se siente su perro. Para evitar que se ponga agresivo y muerda a alguien.

“La mayoría de las mordeduras se llevan a cabo debido a que los perros no saben qué situación están sobre su cabeza y deciden atacar” dijo Ricky Bedient.

Una persona que ha vivido en carne propia el ataque de un animal hacia su mascota Tony Roberts dueño de Wooky. Nos relata que ha habido varias ocasiones en que ha tenido que enfrentar perros que son agresivos.

“Algunos perros no son para socializar y creo que eso es lo que podemos tomar de esto. y como alguien que viene al parque canino trata de leer el ambiente si no sientes seguro no es el tiempo para sacar a tus perros” dijo Tony Roberts.

Y es Bedient nos recomienda que debemos de enseñar a nuestras mascotas a socializar con las personas y otros perros. Ellos al ver todo esto se asustan porque no saben responder y empiezan atacar. Lo que recomienda Bedient es que desde que nacen los perros es necesario que pasen unas semanas con la madre la cual les enseñara como socializarse con otros perros y humanos. También nos dijo que es importante que después de semanas de nacidos empiecen a socializar con personas para que no se sientan asustados. La mejor recomendación es conocer bien a su mascota y saber cuándo es apropiado sacarlos.

