Huelga de actores 2023: estas son las series y películas que se verían afectadas

La huelga de actores 2023, que se unió recientemente a la huelga de guionistas de Hollywood, detendría, con toda probabilidad, la producción de muchas películas a estrenarse en 2024, además de los más famosos programas de TV de hoy.

43 años después de la última gran huelga de guionistas y actores llevada a cabo en 1980, esta reciente huelga está enfocada en diversas exigencias concernientes a la producción de películas y series para plataformas streaming como Disney+, MAX, Hulu, Netflix, entre otras, así como en la conmoción que ha surgido entre los actores tras los posibles usos de la inteligencia artificial en el cine y la televisión.

Películas que dejarán de producirse debido a la huelga de actores 2023

En una rueda de prensa el jueves, SAG-AFTRA anunció que sus miembros con contratos para televisión y cine de 2020 participarán activamente en la huelga, lo que implica ausentarse de la producción y promoción de películas y series.

Según la base de datos de Internet Movie Database, algunas de las películas más taquilleras actualmente en producción son Ghostbusters 4, Mufasa: The Lion King y Avatar 3 y 4, las cuales se verán afectadas por esta huelga.

A estas se une Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, la cual tiene su fecha de estreno programada para mayo de 2024, pero la huelga podría ocasionar un retraso significativo.

Los fanáticos también podrían enfrentar un mayor tiempo de espera para ver otras películas altamente anticipadas, como la secuela de Beetlejuice dirigida por Tim Burton y la adaptación cinematográfica del musical Wicked.

Beetlejuice 2, protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega, que tenía previsto su estreno en septiembre de 2024, había comenzado su filmación esta semana en el noreste de Estados Unidos cuando se anunció la huelga.

Por su parte, la adaptación de Wicked para la pantalla grande, con Ariana Grande y Cynthia Erivo en los roles principales, ha estado en producción en el Reino Unido durante varios meses y tenía su estreno programado también para 2024.

Además, se espera que producciones extranjeras como la secuela de Gladiator con Paul Mescal y Denzel Washington, que se está filmando en Marruecos y Malta, se vean afectadas.

Entre las películas ya terminadas que podrían verse perjudicadas se encuentran Haunted Mansion (programada para estrenarse el 28 de julio), la nueva entrega de Teenage Mutant Ninja Turtles (2 de agosto) y A Haunting In Venice (15 de septiembre).

La huelga de actores y guionistas 2023 también impacta a la TV

Anteriormente, Warner Bros Discovery afirmaba que la huelga de guionistas tenía un impacto mínimo en sus proyectos de HBO, como la serie House of the Dragon, ya que los guiones estaban completos.

Sin embargo, con la huelga de actores del SAG-AFTRA, es probable que muchos guiones queden sin utilizarse.

La segunda temporada del spin-off de Game of Thrones, protagonizada por Matt Smith y Emma D’Arcy, podría sufrir retrasos, al igual que la segunda temporada de The Sandman, con Tom Sturridge, y la cuarta temporada de Slow Horses.

La producción de otras series populares, como Stranger Things, The Last of Us y Yellowjackets, ya se había detenido debido a la huelga de guionistas, y el paro de actores solo agrava el problema.

Es probable que los próximos eventos de la industria, como los Premios Emmy 2023 y los festivales de cine de Toronto, Telluride y Venecia, se lleven a cabo sin la presencia de estrellas, en caso de que, efectivamente, se lleven a cabo.

