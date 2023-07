Emmy 2023: latinos Pedro Pascal y Jenna Ortega logran históricas nominaciones

(TELEMUNDO ATLANTA) — HBO dominó el miércoles las nominaciones a los premios Emmy 2023, con el trío de élite de “Sucession”, “The White Lotus” y “The Last of Us”, combinándose para un asombroso total de 74 menciones, pero el tema que oscurece el panorama es la huelga de guionistas en curso y la posibilidad de que los actores puedan unirse a ellos en tan solo un día.

“Succession” y su dinastía privilegiada y profundamente disfuncional encabezó a todos los nominados al Emmy en su cuarta y última temporada con 27, incluida la categoría de mejor serie de drama, que ganó en dos de los últimos tres años. Obtuvo tres nominaciones a mejor actor de una serie de drama, con Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin, quienes recibieron nominaciones por interpretar a hombres del clan Roy, y Sarah Snook con una nominación a mejor actriz. La serie también logró cuatro nominaciones por sus actores de reparto.

Sin embargo, los vacacionistas malditos en un centro turístico siciliano de la segunda parte de “The White Lotus” realmente dominaron las categorías de reparto, al obtener cinco nominaciones a mejor actriz de reparto en un drama, incluidas las nominaciones para Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza, y cuatro más a mejor actor de reparto.

Bella Ramsey y Pedro Pascal, el dúo en una búsqueda llena de hongos en “The Last of Us”, obtuvieron cada uno nominaciones por sus papeles protagónicos. El programa fue segundo detrás de “Succession” con 24 nominaciones. “The White Lotus” tuvo 23.

“Ted Lasso” lideró las comedias con 21 nominaciones, incluyendo mejor serie cómica y mejor actor para Jason Sudeikis. La serie de Apple TV+ ganó ambos premios por cada una de sus dos primeras temporadas, y es probablemente la favorita al tricampeonato con su tercera y última.

Las nominaciones sugirieron que HBO todavía puede dominar los premios a lo mejor de la TV, incluso cuando los servicios de streaming se han apoderado de gran parte de la televisión de élite, aunque la distinción es cada vez más borrosa, con un gran segmento de espectadores viendo “Succession” y las otras ofertas del canal de cable en el servicio de streaming ahora conocido como Max.

Cox, de 77 años, obtuvo su nominación a mejor actor de una serie de drama a pesar de aparecer en menos de la mitad de los episodios de “Succession” de esta temporada, aunque como el patriarca de la familia Roy se vislumbraba igual de imponente en los episodios en los que no apareció. De ganar sería su primer triunfo tras tres nominaciones por el papel, previamente ganó un Emmy al mejor actor de reparto en una película para televisión en 2001.

Strong ganó en 2020 por interpretar al “niño mayor” Kendall Roy. Culkin obtuvo su primera nominación a mejor actor después de dos nominaciones anteriores en la categoría de reparto.

Si los actores se unen a los guionistas de cine y televisión en huelga, frenarán aún más la industria y sería la primera vez desde 1960 que dos sindicatos de Hollywood están en huelga. Si bien continuarán los estrenos de programas y películas, cesará el trabajo en los próximos proyectos, las entrevistas promocionales y participaciones de los actores para apoyar los proyectos.

La posibilidad de una industria debilitada por dos huelgas podría empañar cualquier alegría para aquellos nominados, y podría alterar la ceremonia prevista para el 18 de septiembre que se transmitirá por Fox.

Sheryl Lee Ralph, quien dio un emotivo discurso en la ceremonia del año pasado en el que cantó al ganar el Emmy a mejor actriz de reparto por la comedia “Abbott Elementary”, dijo que es un “revoltijo de emociones” después de haber sido nominada nuevamente en un ambiente tan convulso.

“El cambio es duro. El cambio es difícil. Y en medio de un nuevo gran momento en mi vida, estoy rodeada por un momento difícil”, dijo Ralph a The Associated Press. “Esta es una lucha por el arte, esta no es una lucha para enriquecer a la gente”.

Las nominaciones fueron anunciadas por la estrella de “Community”, Yvette Nicole Brown, y el director general de la Academia de las Artes y Ciencias Televisivas, Frank Scherma, quien hizo referencia a las disputas laborales durante la transmisión en vivo de las nominaciones.

“Esperamos que las negociaciones gremiales en curso puedan llegar a una resolución equitativa y rápida”, dijo Scherma.

Pero los anuncios, aunque discretos, procedieron como si el espectáculo continuará en otoño.

Este no fue un año fuerte para la diversidad de los Emmy: las categorías principales fueron dominadas por programas con elencos mayoritariamente blancos. Pascal, quien nació en Chile, es el primer latino nominado como mejor actor de una serie de drama en más de dos décadas, fue el único nominado minoritario en cualquiera de las categorías de series dramáticas.

La representación fue más fuerte en las categorías de comedia, donde la estrella de ascendencia mexicana y puertorriqueña Jenna Ortega de “Wednesday”, de Netflix, fue nominada a mejor actriz. Los actores negros de “Abbott Elementary”, de ABC, fueron nuevamente un punto alto para la diversidad de los Emmy y para los canales de televisión abierta que de otro modo estarían ausentes en la terna. La creadora de la serie, Quinta Brunson, fue nominada a mejor actriz, mientras que Ralph y Janelle James fueron nominadas a mejor actriz de reparto, al igual que Ayo Edebiri por “The Bear”.

Esa serie de FX mostró algunas de las peculiaridades de los Emmy con sus 13 nominaciones. Apareció en las categorías de comedia a pesar de que sus episodios de media hora tenían más drama que algunos de los nominados a drama. Y el calendario de elegibilidad de los premios significa que obtuvo las nominaciones para su primera temporada, incluso después de que muchos espectadores vieron, y amaron en gran medida, la segunda, generando un ruido que probablemente le ayudó.

Hablando de peculiaridades, “Jury Duty”, que desafía los géneros televisivos, elevó su estatus de culto con cuatro nominaciones para el servicio de streaming Amazon Freevee. Un reality show falso para la mayoría de su elenco y un reality show para un hombre, fue nominada a mejor serie de comedia y mejor actor de reparto en una comedia para James Marsden.

Netflix lideró los servicios de streaming con 103 nominaciones, pero su presencia fue escasa en muchas de las principales categorías. “The Crown” recibió su deferencia casi anual a mejor drama, y además de Ortega, Christina Applegate fue nominada para la tercera y última temporada de “Dead to Me” de Netflix como mejor actriz de reparto. Applegate, a quien se le diagnosticó esclerosis múltiple en 2021, ha dicho que el papel puede ser su último.

A Netflix le fue mejor en la categoría de series limitadas, donde “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” y “Beef” lograron 13 nominaciones cada una.

Más de un año después de su muerte, Ray Liotta fue nominado a mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión por “Black Bird” en Apple TV+.

La galaxia de “Star Wars” tuvo una presentación sorprendentemente contundente para Disney+, con tres adaptaciones televisivas: “Andor”, “The Mandalorian” y “Obi-Wan Kenobi”, que obtuvieron un total de 22 nominaciones. “The Mandalorian” recibió el mayor reconocimiento con nueve nominaciones en categorías técnicas como actuación de acrobacias y vestuario, pero la serie basada en los años de exilio del Caballero Jedi Obi-Wan Kenobi competirá por el premio a mejor serie limitada y “Andor” se encuentra entre las nominadas a serie dramática.

