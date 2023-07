Chiquis Rivera genera revuelo porque habría mostrado de más en un video

(TELEMUNDO GRAY NEWS) - La cantante Chiquis Rivera desató una polémica por presuntamente mostrar de más en un nuevo video que publicó en Instagram.

Aunque las opiniones de sus fanáticos están divididas, varios han criticado que la intérprete de ‘Porque soy abeja reina’ muestre partes de su cuerpo que algunos considerarían íntimas.

En esta ocasión, Chiquis Rivera publicó un video cuando se desplazaba en un auto conducido por su prometido Emilio Sánchez. La controversia surgió porque la artista enfocó durante unos segundos sus muslos descubiertos e incluso parte de su retaguardia.

La acción ha generado más de mil comentarios de sus seguidores, quienes han escrito: “Ay no, qué vulgaridad”, “¿Por qué si tienen pareja, no respetan a su pareja? No por machismo, pero si ya no están solteras, ¿para qué hacer eso? Y sin que se lo pida su pareja, no creo que sea cómodo para él. Respeten la relación. Respeten a su pareja”, “El vato no tiene buena cara”.

Sin embargo, otros usuarios defendieron a Chiquis Rivera al manifestar: “Toda una Diva. Hermosa, Dios contigo”, “Eso es cuando le gusta un hombre a una mujer, se ve feliz, está muy satisfecha la niña”, “Sí, mami, muestra para que las envidiosas hablen. Estás divina”, “Ay qué lindo que tu novio te apoya en tus videos y, lo más importante, que no le importa cómo vistes. Él sí que es un hombre muy seguro de sí mismo y confía plenamente en ti, muchacha linda y hermosa”.

Chiquis Rivera y Emilio Sánchez se comprometieron en mayo según mostraron ellos mismos a través de sus redes sociales.

