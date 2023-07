Mujer de Odessa celebro sus 104 años, tras crear gran conexión con su familia y estudiantes

ODESSA, Texas (KTLE) - La Señora Socorro Morales Navarrete celebro sus 104 años de edad, tras crear un gran impacto en las vidas de sus estudiantes y familiares.

Socorro vive actualmente en Odessa, Texas con su hija Ana María con quien celebro su cumpleaños el día de 12 de julio.

La Sra. Socorro se casó a los 35 años, con el señor Bruno Carbajal Montes con quien procreó dos hijos; Ana María y Bruno Carbajal Morales, contando con cinco nietos, nueve bisnietos y dos tataranietos.

“Es un gran orgullo ser su hija. Hija de una guerrera porque eso es lo que fue ella desde su infancia”, dijo Ana María Carbajal, hija de Socorro Morales Navarrete.

La infancia de la Sra. Socorro fue muy difícil y paso por experiencias muy complicadas.

“Empezó a dar clases gratis para que vieran que ella había aprendido y quería ser maestra. No le pagaban nada la Presidencia Municipal de la Cabecera de Coyame y con el tiempo se afilió al sindicato de magisterio así fue como ella se ingresó al de Magisterio de Gobierno del Estado de Chihuahua.”

Socorro terminó el sexto grado y se fue a un internado a Salaices Chihuahua, donde permaneció más de un año y se preparó para el ministerio. Teniendo la edad de 15 años la Sra. Socorro Morales, regresó a Coyame para ser maestra.

Su hija Ana dice que toda su familia sigue los consejos de su madre y que es una bendición tenerla a su lado a la edad de 104.

Ana María afirma, “He aprendido de ella mucho, como no meterse con nadie eso siempre no lo ha inculcado no se metan hijas y cada uno con su vida.”.

Miles de exalumnos están al pendiente de la Sra. Socorro y la siguen visitando, mientras que ella disfruta tejer y bordar en su tiempo libre.

