Madre de Yailin La Más Viral fustiga a Anuel: “Se te cayó la careta”

(TELEMUNDO ATLANTA). En medio del conflicto verbal que se ha desatado entre Yailin La Más Viral, Anuel AA y Tekashi69, ahora la madre de ella salió en su defensa y fustigó a quien todavía es oficialmente su yerno.

“Se te cayó la careta, así que también se le caerá a algunos familiares, dizque familias, todo a su tiempo”, criticó Wanda Díaz, madre de Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin La Más Viral, al referirse a Anuel en sus ‘Historias’ de Instagram. A su vez, agregó: “Dios pone cada cosa en su lugar”.

Los comentarios de Wanda Díaz también llegaron, según People en Español, luego de otra polémica familiar en la que Kimberly Guillermo Díaz, conocida como Mami Kim y hermana de Yailin, las criticara a ellas y defendiera a Anuel.

“No soy familia de ustedes ya. Decidí no ser familia de ustedes y negarlas. Porque no soy habladora, no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que construyo a diario”, expresó Mami King en un video publicado en TikTok.

En la misma grabación, manifestó: “Si yo voy a ser la Judas y voy a ser la mala por decir la verdad, siempre lo voy a ser. ¿Por qué tú no dices la verdad? Claro, Anuel no está ahí ya. Vamos a desbaratarlo. Vamos a desbaratar a Anuel, vamos a acabar con Anuel. Después de que Anuel los hizo gente a toditos ustedes. A mí no. Ustedes toditos, el corito de Yailin, son unos doble caras. Espero que cuando Anuel se llene de odio les dé golpes a toditos”.

